Видеохит: Пес исполняет песню Toxic Бритни Спирс 1 23.07.2018, 8:30

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За сутки австралийская пастушья собака стал суперзвездой.

В твиттере стало суперпопулярным видео с американским псом Райли, завывания которого в точности повторяют музыкальный ряд из песни Toxic Бритни Спирс, сообщает medialeaks.ru.

За сутки австралийская пастушья собака стал суперзвездой, завел Instagram и уже пообещал скорый дебютный альбом. Обещает назвать его Nontoxic.

Пользователь твиттера matt из Арканзаса выложил короткую запись со своим псом Райли, задав подписчикам простой вопрос.

Показалось не только Мэтту, но и тысячам пользователей по всему миру. Твит стал вирусным, за сутки набрав 65 тысяч ретвитов и больше 150 тысяч лайков.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD — matt (@matthardn) 21 июля 2018 г.

Публикация от Riley Hardin (@rileyhardn) 22 Июл 2018 в 3:19 PDT