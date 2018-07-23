Видеохит: Пес исполняет песню Toxic Бритни Спирс

Видеохит: Пес исполняет песню Toxic Бритни Спирс1
- 23.07.2018, 8:30
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За сутки австралийская пастушья собака стал суперзвездой.
В твиттере стало суперпопулярным видео с американским псом Райли, завывания которого в точности повторяют музыкальный ряд из песни Toxic Бритни Спирс, сообщает medialeaks.ru.
За сутки австралийская пастушья собака стал суперзвездой, завел Instagram и уже пообещал скорый дебютный альбом. Обещает назвать его Nontoxic.
Пользователь твиттера matt из Арканзаса выложил короткую запись со своим псом Райли, задав подписчикам простой вопрос.
Показалось не только Мэтту, но и тысячам пользователей по всему миру. Твит стал вирусным, за сутки набрав 65 тысяч ретвитов и больше 150 тысяч лайков.
Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD— matt (@matthardn) 21 июля 2018 г.