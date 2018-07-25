Блогер Сергей Петрухин: Будем защищаться 25.07.2018, 7:49

Сергей Петрухин

Против брестского блогера возбудили уголовное дело.

Об этом «народный репортер» Сергей Петрухин узнал 24 июля, когда получил повестку из Следственного комитета, сообщает «Белсат».

Из документа следовало, что Петрухину было необходимо утром 23 июля явиться в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Также сообщалось, что против блогера начали уголовный процесс. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Беларуси ( «Оскорбление»). Санкция статьи предусматривает штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сам Петрухин не знает, кого он оскорбил, но не сомневается, что таким образом власти мстят за его антикоррупционные расследования.

«Думаю, это связано с критикой городских и областных властей и милиции. И, скорее всего, именно милиции. Будем теперь вместе с адвокатом защищаться», – заявил belsat.eu Сергей Петрухин.

Правозащитник Роман Кисляк отмечает, что пока об обстоятельствах дела известно мало:

«Единственное, что пока можно сказать точно – есть факт возбуждения уголовного дела против блогера Сергея Петрухина. Не понятна суть подозрений, поэтому пока сложно что-то комментировать».