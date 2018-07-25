Польский автопром все больше нуждается в работниках из-за границы 1 25.07.2018, 14:56

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Отрасль динамично развивается.

Трудовые мигранты из Украины, которые решили продолжить свою карьеру в Польше, все чаще выбирают польскую автомобильную промышленность. Об этом говорится в докладе Группы EWL, которая занимается трудоустройством иностранцев в Польше, сообщает «Радио Польша».

В свою очередь, польская автомобильная отрасль, которая в последние годы динамично развивается, также заинтересована в трудоустройстве украинцев.

«Украина – страна с давними традициями в области автомобилестроения. Еще 10 лет назад там производилось более 420 тыс. автомобилей в год. Сегодня украинская автомобильная промышленность находится в глубоком кризисе, а специалисты в этой отрасли лишились возможности работать по своей специальности», - говорится в докладе.

«Польские автомобильные фирмы ищут как неопытных работников на производственные вакансии (операторов производства, монтеров, работников отдела контроли качества), так и высококвалифицированных специалистов (руководителей смен, руководителей производства, техников), а также инженеров для центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - заявил глава Группы EWL Анджей Коркус.

Согласно опубликованному докладу, даже неопытный работник из Украины в польской автомобилестроительной фирме может заработать от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (от 600 до 800 евро) в месяц. В то же время средняя зарплата в Польше составляет порядка 3,5 тыс. злотых.