В оккупированном Крыму посчитали потери от засухи 4 25.07.2018, 16:21

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По прогнозам оккупационных властей, в этом году урожай зерна составит около 880 тысяч тонн.

Оккупированный Россией украинский Крым из-за засухи в этом сезоне потерял минимум 500 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемое министерство сельского хозяйства Крыма.

"Уборка зерновых в Крыму близится к завершению, уже убрано 95% посевных площадей. На сегодня собрано 840 тыс. тонн зерна, из-за засухи аграрии недособрали минимум 500 тыс. тонн", - уточнили в пресс-службе "министерства".

По прогнозам оккупационных властей, в этом году урожай зерна составит около 880 тыс. тонн.

Как утверждает издание, в 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн, что стало рекордным показателем за последние восемь лет. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

На сегодня, из-за засухи в шести районах полуострова действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн рублей (107,3 млн грн).

Ранее подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что в ближайшее время весь полуостров может перейти на почасовое водоснабжение.