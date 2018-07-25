Эксперт: Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси 7 25.07.2018, 22:03

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Игорь Эйдман

Чтобы поднять свой упавший рейтинг, президент РФ может пойти на захват Беларуси, считает российский социолог и политолог.

Существующий в России режим может существовать только в режиме военной паранойи, поэтому в условиях падения рейтинга президента РФ Владимира Путина в Кремле могут пойти на захват Беларуси. Такое мнение выразил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

«Как только градус ура-патриотической истерии падает, люди начинают задумываться над причинами своей бедности и бесправия. Мундиаль, вопреки ожиданиям властей, не смирил россиян с повышением пенсионного возраста, НДС и цен. Наоборот, несколько развеяв анестезирующую атмосферу осажденной крепости, он сделал эти меры еще более болезненными. Скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой», – рассказал он.

По мнению социолога, Беларусь является наиболее безопасной и выгодной целью для России.

«Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны... Сделать это Путину будет совсем нетрудно. Я недавно разговаривал с несколькими осведомленными выходцами из Беларуси. Они в один голос говорят, что Лука (Александр Лукашенко. – Прим.) местной элите и населению смертельно надоел», – рассказал политолог.

Эйдман отметил, что за Лукашенко не вступится ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад, который называет правителя Беларуси «последним диктатором Европы».

«Как говорят хорошо осведомленные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства белорусских оппозиционеров (многие участники тех событий теперь живут в России)», – подчеркнул он.

По мнению социолога, Лукашенко могут шантажом заставить подписать договор о «присоединении» к РФ.

«Путин, как он часто делает, использует опыт [Адольфа] Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если Батька заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских «зеленых человечков» совершит переворот. Затем – стандартный «референдум» и договор о вступлении Беларуси в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом (конституцию РФ изменить недолго)», – расписал он вероятный сценарий.

Эйдман добавил, что затем в России начнется новая ура-патриотическая вакханалия.

«Все претензии к власти забыты. Путин – опять герой, победитель, «объединивший два братских народа и возродивший Россию в исторических границах», – подытожил он.