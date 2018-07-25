Конец экономического «чуда»: Лукашенко лишают нефтяной субсидии 25.07.2018, 22:42

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Таковы последствия российского налогового маневра.

Госдума России приняла законопроект о постепенной отмене пошлины на вывоз нефти. Это означает, что для Беларуси нефть будет стоить столько же, сколько и для всего мира, а Минск лишится углеводородной субсидии, которая держала отечественную экономику последние 20 лет. Как инициатива отразится на Беларуси?

Сильнейший удар по белорусской экономической модели за последние 20 лет. Государственная Дума России, одобрив так называемый налоговый маневр, начала обратный отсчет ликвидации нефтяной субсидии для официального Минска, пишет «Белсат».

При сегодняшних ценах нефти Беларусь, закупая ее дешевле в России, выиграет больше двух с половиной миллиардов долларов в год – около 5 процентов от валового внутреннего продукта.

«Сегодня все пошлины на нефть и нефтепродукты и даже на белорусскую нефть, которая экспортируется, они идут в белорусский бюджет», – говорит обозреватель «Белрынка» Татьяна Маненок.

Экономия на ценах достигается за счет того, что Россия облагает экспорт своей нефти вывозной пошлиной, которая составляет 30 процентов от мировой цены барреля. Но Беларуси Москва поставляет углеводородное сырье беспошлинно. И хотя в ценовой формуле для Беларуси заложена небольшая наценка по сравнению с внутрироссийской, стоимость для нашей страны все равно почти на четверть меньше мировой. Часть дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад со своей наценкой. В этом году – 6 миллионов тонн. Остаток – 18 миллионов тонн – перерабатывает на Мозырском и Новополоцком нефтеперерабатывающих заводах. Около двух третей произведенных там нефтепродуктов также продаются на Западе.

«По итогам прошлого года объем нефтепродуктов составил примерно 600 миллионов долларов. Объем пошлин от растаможивания российской нефти – примерно 582 миллиона долларов. Это более, чем 1 миллиард долларов получает белорусский бюджет», – говорит Татьяна Маненок.

Со следующего года до 2025-го Россия постепенно снизит экспортную пошлину на свою нефть с существующих 30 процентов до нуля. Одновременно увеличится налог на добывание этого сырья. В результате Минск больше не сможет спекулировать российскими углеводородами. Уменьшение отечественного ВВП на 5 процентов при существующем росте на 3,5 или менее означает, что страна вновь вернется к стагнации, безработице и вытекания из страны валюты.

«Очевидно, что это будет двойной удар для бюджета: как в форме недополученных нефтяных пошлин, так и в форме недополучения акцизов на светлые нефтепродукты», – объясняет аналитик businessforecast.by Александр Муха.

Удар будет не разовый, а растянутый на 6 лет. Поэтому власти имеют возможность его смягчить, проведя рыночные реформы и снизив зависимость отечественной экономики от сырьевой дотации. Опрошенные нами специалисты сходятся на том, что сырьевая дотация со стороны России в долгосрочной перспективе больше мешала благосостоянию граждан, чем помогала. Ведь Александр Лукашенко направлял полученные нефтедоллары на поддержку неэффективной государственной промышленности, сдавливая этим создание эффективных рабочих мест в частном секторе.