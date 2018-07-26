Кот, плывущий на спине у гуся, стал звездой Сети 26.07.2018, 9:59

Забавная картинка моментально разлетелась по всему интернету.

Фотограф разместил на Flickr фотографию кота, который сидит на спине плавающего по водоёму гуся. Забавная картинка моментально стала вирусной и разлетелась по всему интернету. Теперь выяснилось, что кот оказался на спине водоплавающей птицы благодаря фотомонтажу. Однако фотограф настаивает, что называть фото подделкой всё-таки нельзя, сообщает medialeaks.ru.

Фотограф Скотт Вонг живет в Сиэтле и выкладывает свои фотографии на Flickr. Довольно часто героями фотографий Скотта становятся животные. Особенно канадские гуси во всевозможных видах и ракурсах.

В мае Скотт опубликовал в своём аккаунте фотографию с очередным гусем. Но на этот раз на спине у птицы спокойно сидел чёрный котёнок.

Фотография моментально стала вирусной. Например, японский блогер Green Pepper, опубликовав её в твиттере, собрала почти 220 тысяч лайков и репостов.

Однако недавно выяснилось, что кот оказался на спине у гуся в результате фотомонтажа. Издание The Daily Dot пообщалось со Скоттом Вонгом и он рассказал, что объединил две фотографии для создания необычной картинки.

Однако фотограф категорически не согласен с тем, что ставший вирусным кадр является подделкой и вводит в заблуждение.

«Если я редактирую или меняю цветовой тон фотографии, это что, подделка? Я называю это произведение искусства. У меня около 40 тысяч фотографий, размещенных в интернете, и у каждой есть некоторые корректировки. Иногда более существенными, чем обычно. Я увидел, как кот сидит на спине гуся, в своей голове. И создал такую картинку», - утверждает он.

Как отмечает издание, зная, что фотография отфотошоплена, легко найти на ней признаки монтажа. Например, сидящий на птице кот не отбрасывает тени.