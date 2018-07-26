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СБУ: В Сирии в составе ЧВК «Вагнер» воевали 11 граждан Беларуси

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  • 26.07.2018, 17:01
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Служба безопасности Украины опубликовала досье на разоблаченных "вагнеровцев", воевавших в Сирии.

Данные наемники российской Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале 2018 года.

Как сообщила пресс-служба СБУ, во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли не менее 80 наемников, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.

"Российская власть сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество в отношении ЧВК "Вагнера" и жертв среди них. СБУ установила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в так называемом наступлении в Сирии в феврале месяце", – сказал на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, пишет obozrevatel.com.

СБУ обнародовала досье на иностранных граждан, которые принимали участие в сирийской войне, в частности в отношении 11 граждан Беларуси, 4 – Молдовы, по одному – из Казахстана и Армении и двоих граждан Сирии, которые имеют двойное гражданство, в том числе и российское.


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