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Видеохит: Собака танцует и едет на самокате под песню Дрейка

  • 27.07.2018, 9:25

В Америке запустили забавный флешмоб.

Бордер-колли по кличке Супра из Техаса присоединилась к челленджу с танцами у движущейся машины под песню американского рэпера Дрейка In My feelings. Причём этот пёсель не только танцует, но ещё и устраивает погоню за автомобилем на самокате. Впрочем, оказалось в Техасе есть целая банда таких собак, называющих себя «Неудержимые К9» (Unstoppable K9), и они готовы на всё, сообщает medialeaks.ru.

В начале июля у рэпера Дрейка вышел клип на песню In My Feelings, в которой он признаётся в любви своей бывшей подруге Кики. Однако перформанс исполнителя показался фанатам таким безэмоциональным, что они решили ему помочь, запустив флешмоб, в котором люди со всего мира показывали, как Дрейку на самом деле следовало вести себя в этом видео.

Со временем флешмоб эволюционировал, превратившись в челлендж. Фанаты стали не просто танцевать: они выскакивали из машин прямо на ходу, пытаясь продолжить движение в танце. И далеко не всегда у них получалось это успешно.


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