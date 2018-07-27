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Ученые: Велопрогулки способны продлить молодость

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  • 27.07.2018, 13:58
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Сотрудники Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона провели исследование с участие 125 человек.

Сотрудники Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона советуют кататься на велосипеде, дабы затормозить процесс старения, передает healthinfo.ua.

Было проведено исследование с участием 125 человек 55-79 лет, катавшихся на велосипеде, не куривших и не имевших проблем с давлением.

Мужчин (84 человека) попросили проехать 100 километров менее чем за 6,5 часа, а женщин (41 человек) - 60 километров за 5,5 часа. Состояние здоровья этих людей сравнили с контрольной группой (75 добровольцев 57-80 лет, но не занимавшихся спортом) и с 55 молодыми людьми 20-36 лет.

Оказалось, физически активные люди, несмотря на свой возраст, не потеряли в силе и мышечной массе. Также у них не вырастали уровни жира в организме и холестерина в крови. Плюс, у мужчин сохранялось высокое содержание тестостерона. А еще велоспорт повышал активность вилочковой железы.

В этой зоне стволовые клетки превращаются в Т-лимфоциты - защитные элементы иммунной системы. И, как известно, железа с возрастом уменьшается в размерах, а выработка клеток падает. Но у велосипедистов тимус производил столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей.


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