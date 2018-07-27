Через Ольманские болота строят дорогу за $1 миллион 1 27.07.2018, 20:43

Кому она нужна?

Одни из крупнейших в Европе, площадью более 900 квадратных километров, расположены на территории двух стран. Все это – об Ольманских болотах. Сегодня через этот уникальный ландшафтный заказник строят сразу несколько дорог, только одна из которых стоит миллион долларов. С какой целью и безопасно ли трогать здесь природу? Belsat.eu разбирался вместе с экспертами.

В чем уникальность Ольманских болот?

В советские времена на Ольманах находился военный полигон, поэтому болотам удалось избежать развернутой в БССР мелиорации. Таким образом, в Беларуси это вообще единственные нетронутые болота. На международном уровне они имеют еще одно название – Рамсарское водно-болотное угодье. Кроме того, болота признаны «Территорией, важной для птиц, международной значимости».

Заказник занимает 75% Столинского района и имеет богатую флору и фауну. Здесь растут 687 видов растений, 26 видов животных, а птиц – 189, в том числе 22 вида, занесенные в Красную книгу. Такие птицы, как большой подорлик и вертлявая камышовка находятся под глобальной угрозой исчезновения.

Что там сейчас происходит?

От деревни Корма на север к реке Ствига до конца сентября 2018 года планируют построить «Лесохозяйственную дорогу №3» протяженностью 24 километра и шириной 5 метров. Проект был одобрен еще в 2016-м, и уже в прошлом году в августе здесь начались работы. В «Брестдорпроекте» разработали план, деньги предоставило Министерства лесного хозяйства, а ответственный за строительство – Полесский лесхоз.

Несмотря на утвержденную ширину дороги (5 метров), бульдозеры готовят площадку в 20 метров. Как объясняют лесничие в Полесском лесхозе, это необходимо по технологии. Через какое-то время болото поглотит часть песка, и останется только пятиметровая насыпь.

Как стало известно общественной организации «Багна», которая занимается охраной болот, первоначально новую дорогу собирались проложить по старой лесной, но потом маршрут изменили. Природоохранники подсчитали, что для этого задели 6 километров заповедника.

А в начале 2018 экологи из «Аховы птушак Бацькаўшчыны» вдруг узнали: через заказник построят еще и «Лесохозяйственную дорогу №4».

Зачем это нужно? Позиция государства

Согласно «Отчету об оценке воздействия на окружающую среду», специально составленному учеными из Полесского аграрно-экологического института НАН, строительство дороги необходимо для «эффективного управления особо охраняемыми природными территориями и пользования лесными ресурсами страны».

В том же обосновании приводят и другие аргументы «за»:

противопожарная безопасность;

развитие туризма;

улучшение транспортной коммуникации на болоте.

«Было много дискуссий с участием экологов и наших представителей. Я пришел к выводу, что плюсов от строительства гораздо больше, чем минусов. Раньше, чтобы попасть на место пожара и погасить его, приходилось чуть ли не руками таскать ведра с водой. Если бы экологи приехали в 2015 году, когда от пожара дым поднимался, и невозможно было дышать, а птицы вообще улетели отсюда, они бы поняли необходимость в строительстве такой дороги», – объяснил главный лесничий Полесского лесхоза Дмитрий Бакунец.

Еще одна цель дороги – упростить вывоз лесозаготовок. По словам главного лесничего, это вопрос хотя и вторичен, но важен. На сегодняшний день Полесский лесхоз заготавливает в среднем 35 тысяч кубометров древесины в год. Главный потребитель – местные хозяйства, на экспорт идет только обработанный лесоматериал.

«Мы не против экологии, мы наоборот постоянно поддерживаем с экологами связь. Но дорога нужна в первую очередь, чтобы защитить болото. Где-то снаряд военный лежит, где-то радиация… Если случается пожар, туда ведь не подъехать!» – заверил Бакунец.

Директор республиканского заказника «Ольманские болота» Павел Миронович в беседе с belsat.eu отметил, что дорога не нанесет вреда окружающей среде.

«Проект прошел все экспертизы, у государственных инспекций не возникло вопросов. Точно могу сказать – строительство законное. Это не какой-то меценат пришел и дал денег – все делает государство в соответствии с законом. Поймите, лесхозу надо заниматься своей хозяйственной деятельностью. Если можно было бы обойтись без этой дороги – обошлись бы», – утверждает он.

Почему это опасно? Позиция эколога

Директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский belsat.eu, что общественные обсуждения строительства дороги якобы проводились, но давно и без приглашения действительно широких кругов общественности. По словам Винчевского, дорога, которая стоит около 2 миллионов рублей, не обоснована ни с экологической точки зрения, ни с экономической.

«Песок для насыпи берут с ледниковых дюн – уникального ландшафтного элемента Ольманских болот. Нас заверили, что разрушается только до 1% этих дюн, но их, на самом деле, фактически разрушают», – говорит он.

Экологи интересовались, можно ли привозить строительный песок из Гомеля и не трогать ледниковые дюны.

«Говорят, что в таком случае расходы оказались бы еще большими – якобы возить песок дороже, чем брать его на месте».

Природоохранники также считают, что целесообразнее было бы строить дорогу поверх старой лесной тропы, не изменяя ось.

Что касается пожарной безопасности, то Александр Винчевский признает: действительно, по этой дороге можно быстрее добраться и потушить костер, но и это не однозначно.

«Дело в том, что главная причина возгораний на болоте – как раз присутствие людей. Наша позиция такова: чем меньше в этом заповеднике будут появляться люди и техника – тем лучше для природы. Для птиц и животных болото должно оставаться нетронутым – это самые благоприятные для них условия», – отмечает директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

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Болота представляют собой огромные естественные резервуары пресной воды, имеют большое значение для поддержки уровня рек, химического состава воды, формирования микроклимата и естественного процесса восстановления лесов. Белорусские болота входят в международный список Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.