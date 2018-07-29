Видеофакт: На трассе Минск – Гродно пассажирка станцевала на крыше такси 1 29.07.2018, 10:47

1,933

Курьезный случай зафиксировали на выезде из столицы.

Читатель Onliner.by lonely_phantom стал очевидцем курьезной ситуации на трассе М6 (Минск — Гродно). Он рассказал корреспонденту Onliner.by, что на выезде из города, недалеко от автобусной остановки, на обочине танцевали люди. Девушка забралась на крышу автомобиля такси, двое парней приплясывали внизу. Цвет настроения желтый.

Трудно сказать, по какой причине авто остановилось на обочине, какой повод радоваться был у молодых людей. По большому счету, если автовладелец не против, можно приплясывать и на крыше его машины. Вот только обочина — не самое безопасное место для этого. Бывали случаи, когда в стоящий на обочине автомобиль врезалась другая машина, зачастую это приводило к очень серьезным последствиям.