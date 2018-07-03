Как Беларусь потеряла на «распиле» денег с Туркменистаном 1 3.07.2018, 10:35

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Фото: БелТА

Самый ненадежный должник Беларуси после России сейчас – Туркменистан.

Как передает «Белсат», по данным Нацбанка, просроченная задолженность туркменских компаний перед нашей страной за первый квартал в этом году увеличилась в 6 раз и достигла 85 миллионов рублей. А это – больше, чем весь республиканский бюджет Беларуси на охрану природной среды. Откуда взялись долги, кто и зачем их допустил?

Самый большой зарубежный проект белорусских строителей - Гарлыкский калийный комбинат в Туркменистане, закончился провалом. В результате, отечественный бюджет оказался в минусе приблизительно на 200 миллионов долларов.

Подряд на строительство в каракумских песках, стоимостью около миллиарда долларов, «Белгорхимпром» получил в конце нулевых. Закончить должны были в 2015-м году, но торжественное открытие, с участием правителей Туркменистана и Беларуси - Гурбангулы Бердымухамедова и Лукашенко, произошло только в прошлом году.

Польза этого проекта, теперь, однако, ставят под сомнение члены правительства как Туркменистана, так и Беларуси. В апреле Гургангулы Бердымухамедов поручил своим вице-премьеру и министру иностранных дел провести проверку комбината на предмет выявленных ранее недоработок белорусских подрядчиков. Сам генеральный подрядчик - отечественное государственное предприятие «Белгорхимпром», сработало в позапрошлом году с потерей почти на 50 миллионов долларов. А в этом году баланс на его счету составлял менее 500 долларов.

«Что касается Туркменистана и тех проблем, которые возникли во время строительства Гарлыкского комбината, они привели к тому, что Беларусь отказалась от строительства второго калийного комбината, который должны были построить в 40 километрах от первого», - говорит экономист Лев Марголин.

Но проблема - не только в неэффективности белорусского госпредприятия и несостоятельности туркменских заказчиков. Журналисты проанализировали белорусские государственные закупки для Гарлыкского проекта и обнаружили ряд признаков возможного «распила» в закупках строительных материалов. Так, «Белгорхимпром» закупил металлический порошок купершлак - по цене 190 долларов за тонну, хотя в России этот материал стоит втрое дешевле. В результате, та закупка обошлась в 90 тысяч долларов, вместо 30. Кто и как получил эти подряды - не сообщается.

«Трудно удержаться, чтобы не погреть руки на строительстве за рубежом. Поэтому я не удивлюсь, если и в самом деле, цены, по которым закупались какие-то материалы, они больше тех, которые есть действительно на рынке. Но это вопрос к нашему комитету госконтроля», - говорит Лев Марголин.

Всего, согласно белорусским членам правительства, на начало этого года, Туркменистан был должен Беларуси за Гарклык около 200 миллионов долларов. Из них, по состоянию на первое мая, просроченными считались 85 миллионов рублей. По мнению специалистов, перспективы взыскать долг с Ашхабада - сомнительные, так как, например, оппозиционные СМИ этой среднеазиатской страны сообщают о перебоях с пищей.