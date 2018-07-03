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Фотофакт: Китайские военные с оружием в центре Минска

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  • 3.07.2018, 11:48
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В лукашенковском параде участвуют военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Сегодня ровно в десять утра возле обелиска «Минск — город-герой» начался парад войск Минского гарнизона, который продлился полтора часа.

В параде примняли участие 4 тысячи военнослужащих, по городу прошла также механизированная колонна.

В этом году в параде впервые участвовали женщины-военнослужащие — в их парадном расчете 175 человек. Впервые оказался в строю и парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, пишет onliner.by.

Фото: Максим Малиновский/onliner.by

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