Фотофакт: Китайские военные с оружием в центре Минска

Фотофакт: Китайские военные с оружием в центре Минска6
- 3.07.2018, 11:48
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В лукашенковском параде участвуют военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.
Сегодня ровно в десять утра возле обелиска «Минск — город-герой» начался парад войск Минского гарнизона, который продлился полтора часа.
В параде примняли участие 4 тысячи военнослужащих, по городу прошла также механизированная колонна.
В этом году в параде впервые участвовали женщины-военнослужащие — в их парадном расчете 175 человек. Впервые оказался в строю и парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, пишет onliner.by.