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Пресс-служба Лукашенко прокомментировала слухи об инсульте у диктатора

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  • 30.07.2018, 18:31
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Наталья Эйсмонт
Фото: ctv.by

Диктатор не появляется на публике долгое время.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся на одном из украинских сайтов сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт. Об этом она заявила в понедельник корреспонденту ТАСС.

«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала Эйсмонт.

Ранее украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на свои источники в журналистских кругах Беларуси сообщило о том, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

Поводом для таких слухов стало то, что диктатор отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. Например, его ожидали 24 июля на открытии чемпионата мира по вертолетному спорту, но Александр Лукашенко на нем не появился. 26 июля Лукашенко должен был посетить Гомель и открыть детскую областную больницу. В этот день в Гомель прибыла охрана диктаторa и журналистский пул, включая телевидение. Сам Лукашенко не появился.


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