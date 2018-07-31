закрыть
31 июля 2018, вторник, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Соцсети обсуждают здоровье Лукашенко

20
  • 31.07.2018, 7:40
  • 17,220

Диктатор не появляется на публике с 28 июля.

30 июля пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию об инсульте у правителя Беларуси.

Об предполагаемой болезни Лукашенко первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», а потом украинский сайт Dsnews.ua. В публикации последнего отмечалось, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся, сообщает «Радыё Свабода».

Пользователи социальных сетей реагируют на отсутствие Лукашенко в публичном пространстве:


популярное за неделю

Мнение

«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман