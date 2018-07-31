Соцсети обсуждают здоровье Лукашенко 20 31.07.2018, 7:40

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Диктатор не появляется на публике с 28 июля.

30 июля пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию об инсульте у правителя Беларуси.

Об предполагаемой болезни Лукашенко первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», а потом украинский сайт Dsnews.ua. В публикации последнего отмечалось, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся, сообщает «Радыё Свабода».

Пользователи социальных сетей реагируют на отсутствие Лукашенко в публичном пространстве: