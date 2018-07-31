Соцсети обсуждают здоровье Лукашенко

Соцсети обсуждают здоровье Лукашенко20
- 31.07.2018, 7:40
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Диктатор не появляется на публике с 28 июля.
30 июля пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию об инсульте у правителя Беларуси.
Об предполагаемой болезни Лукашенко первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», а потом украинский сайт Dsnews.ua. В публикации последнего отмечалось, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся, сообщает «Радыё Свабода».
Пользователи социальных сетей реагируют на отсутствие Лукашенко в публичном пространстве:
знаете, почему это фэйк? рыгорыч бы нас не кинул во время уборочной.— Юра (@yurzmg) 30 июля 2018 г.
Карент муд pic.twitter.com/cT4uCvo2Y8— РБ головного мозга (@belamova) 30 июля 2018 г.
say it with me: временно исполняющий обязанности президента Андрей Кобяков— Юра (@yurzmg) 30 июля 2018 г.
У Лукашенко случился инсульт на фоне новостей о разгроме сотрудниками милиции свингерской вечеринки.— Легион НАТО (@bulbenfuhrer) 30 июля 2018 г.
Гиппократ 2500 лет назад впервые описал инсульт. Вот кто распространяет эти фейки.— Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 30 июля 2018 г.
инсульт у вас в голове!— andrej (@yarashuk) 30 июля 2018 г.