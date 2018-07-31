Инсульт государственного значения 40 31.07.2018, 9:48

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Фотo: «Радыё Свабода»

Редко бывает, чтобы белорусский диктатор вот так взял – и исчез.

«Диктаторы - самые здоровые люди на Земле. Их физической форме позавидует любой зожник, а их спортивные достижения столь круты, что только забота о вверенном государстве не позволяет славить его на Олимпийских играх. Они практически бессмертны. Но, увы, ровно до того момента, пока видны публике. Которая для них - как Вий наоборот: как только перестанет видеть - так все, тут и кранты настают. Скоропостижные и внезапные. Хотя, надо сказать, настают они не с первого и даже не со второго раза - как правило, до поездки на лафете - проходит множество итераций. Причем не так учебных, как случайных. Вон, к примеру, каждый раз как Путину приспичит на недельку взять таймаут от лицедейства - и пожалуйста, по соцсетям прет лавина некрологов с эпитафиями самого что ни на есть кощунственного свойства», - пишет украинское издание «Деловая столица».

«Но Путин - такое, к его приступам эскапизма уже как-то пообвыклись. Но Лукашенко? Чтобы белорусский диктатор вот так взял - и исчез? Это как-то уж слишком экстравагантно. Да еще чтобы так людей подвести? Ведь ждали же правителя в Гомеле, лужи высушивали, службу охраны на уши поставили. А он взял - да и не приехал. И вообще невесть куда делся. Без объяснения причин. Что в случае с Александром Григорьевичем вообще ни в какие ворота не лезет. И вот результат... Нет, пока не хоронят. Но уже разминаются с диагнозами: то ли инсульт, то ли осложнения от диабета (тоже, в общем, инсульт). Причем разминаются осторожно - по-свойски, через "шу-шу". Чтобы в случае чего новость вползла в белорусское информационное пространство из-за рубежа. Рациональное опасение на случай, если, чего доброго, оклемается и обидится.

Хотя оклематься надо бы - хотя бы приличия для. Не только потому, что в Гомеле ждут. А потому еще, что нехорошо будет выглядеть, будто "вот это вот все" стало следствием головомойки в Сочи. Которую меньший, но старший партнер по Союзному государству будто бы устроил за отказ принять послом Михаила Бабича. Путина-то понять можно: человека уже не приняли ни Украина, ни Турция, с кураторством Л/ДНР тоже не срослось, и полпредом в Приволжском федеральном округе не переназначили. Так что одна дорога - минский агреман. А тут такой затык.

Непонятно только, как Лукашенко решил из этой ситуации выбраться. Ну не вперед же ногами, в самом деле?..

Бог весть, однако, и что с ним складывается теперь: достоверной информации нет.

Впрочем, следующее его исчезновение - если до него дойдет - по-любому вызовет новый виток конспирологических теорий. Глядишь, и до идеи с ротацией двойников договорятся по российскому образцу. Вот только когда до точки дойдет - она все равно станет неожиданностью. Тем более что приближенные будут стойко отпираться. Воздерживаясь, впрочем, от альтернативных версий. Как, к примеру, это сделала пресс-секретарь Лукашенко, комментируя новости, почерпнутые из украинских СМИ».