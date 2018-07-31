Ученые рассказали, как правильно и быстро похудеть 31.07.2018, 12:16

1,505

Что поможет избавиться от лишнего веса эффективнее, чем диета и обычные упражнения.

Своевременные физические тренировки и отдых помогут избавиться от жира эффективнее, нежели диета и обычные упражнения, пишет orthodox.od.ua.

Ученые считают, что при неинтенсивных нагрузках организм использует жировые ткани в мускулатуре. В среднем организм функционирует на таком резерве около 40 минут, после чего начинает сжигаться глюкоген, что приносит лишь негатив худеющему человеку.

Дабы «правильно» похудеть, людям рекомендуют чуть более получаса заниматься зарядкой и еще столько же просто отдыхать, восстанавливая свои силы и энергию. Мышцы восполняют недостающие жиры, забирая его из боков, живота и иных проблемных мест. Занимаясь регулярно по 40 минут в день и ограничивая себя в калориях, уже спустя два месяца можно добиться хорошего результата.