Видеохит: Кит усадил дайвера себе на спину

Видеохит: Кит усадил дайвера себе на спину2
- 31.07.2018, 13:05
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Необычное видео стало популярным в Сети.
63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь, пишет medialeaks.ru.
Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нан рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.
Оказалось, что, пока дайвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нан над водой на своей спине.
В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.