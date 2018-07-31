Видеохит: Кит усадил дайвера себе на спину 2 31.07.2018, 13:05

2,516

Необычное видео стало популярным в Сети.

63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь, пишет medialeaks.ru.

Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нан рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.

Оказалось, что, пока дайвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нан над водой на своей спине.

В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.