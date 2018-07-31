Правда ли, что у Лукашенко инсульт 17 31.07.2018, 19:09

11,400

Украинские медиа встревожены состоянием здоровья белорусского правителя.

Сообщение об инсульте Лукашенко пока остаются на уровне слухов, пишет facenews.ua.

Оппозиционный лидер, Николай Статкевич, также добавил, что в последнее время не наблюдал никаких событий или процессов, которые намекали бы на то, что что-то действительно произошло. В частности, меры безопасности в стране не усиливались. Силовики живут по привычному плану.

Зато рядовые белорусы в соцсетях начали активно обсуждать возможный инсульт Лукашенко.

Белорусские СМИ проигнорировали это сообщение. Однако крупнейшее российское агентство ТАСС подбросило хвороста, обратившись к пресс-секретарю Лукашенко Натальи Эйсмонт за комментарием. Она назвала это бредом.

Поводом для слухов, вероятно, стало то, что Лукашенко отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. В частности, 27 июля Лукашенко должен открыть детскую областную больницу в Гомеле. Однако 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньминь. Согласно сообщениям белорусских СМИ, на видео Лукашенко выглядел бодрым и здоровым.

Во вторник, 31 июля, Лукашенко появился на публике после трех дней "тишины", опровергнув таким образом слухи о дрянью самочувствие. Он провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.