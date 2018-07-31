«МК»: Тайны «инсульта» Лукашенко или кому в Беларуси хотят передать власть 17 31.07.2018, 22:38

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Есть в Беларуси «план Б»?

Беларусь могла остаться без президента. Один из украинских интернет-порталов со ссылкой на свои источники сообщил, что Лукашенко перенес инсульт: якобы именно из-за этого пришлось отменить запланированную поездку в Гомель.

Слухи о возможных проблемах со здоровьем у Лукашенко тут же опровергла его пресс-секретарь, назвав их «бредом». 31 июля Лукашенко впервые появился на публике после известий о болезни и провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Сказать точно, почему Лукашенко отменил запланированный визит и действительно ли диктатор без нездоров, - нельзя. Единственное, что можно сказать точно, - Лукашенко не вечен. И хотя в следующем году он отметит 25-летие своего руководства страной, когда-нибудь необходимость в смене власти все-таки возникнет.

Есть в Беларуси «план Б» на этот счет? Просчитаны ли все ходы, на случай «дня Ч», как это сделали в Великобритании для действующей королевы Елизаветы II? Какова вероятность, что власть перейдет по наследству, и следующим руководить страной станет третий сын Лукашенко Коля (которому, между прочим, через месяц исполнится 14 лет) рассказал «Московскому комсомольцу» замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев:

- В Беларуси установлен типичный тоталитарный режим, и легитимность может поддерживаться только постоянным появлением Лукашенко на людях, демонстрацией здоровья, активности. И вот эти четыре с лишним дня вызвали шок, тем более, что Лукашенко не явился на заранее подготовленное мероприятие. Мы не будем говорить о версиях для чего это было сделано. Есть версия, что он пытается уклониться от встрече с Путиным на этой неделе... Но вот он появился. Вопрос передачи власти в Беларуси — это вопрос кризиса.

Лукашенко у власти пятый срок, готовится к шестому. Сейчас готовится возможный механизм передачи по наследству, но время поджимает, как видите. Реальная ситуация смены власти будет иметь тяжелые последствия. Я один раз такое видел в Беларуси, в конце марта 2006 года после достаточно тяжелой предвыборной компании Лукашенко очень нервничал и тяжело приболел. На три дня Минск буквально замер.

На сегодняшний день если бы с ним случился реальный инсульт, то сыграли бы три фактора. Первый — это война группировок. Раньше говорили, что есть две борющиеся за власть группировки, которые следят друг за другом. Сейчас их уже три. Схватка между ними реальна. Второй вариант развития событий — мятеж. В стране есть сильная группировка силовиков. А третий вариант — если бы население почувствовало, что положение тяжелое и Лукашенко уходит, то мы могли бы ожидать выступлений населения в формате радости. Такие вещи страшнее, чем революция.

В Конституции прописано, что второе лицо государства — премьер-министр. Если уходит Лукашенко, то власть сразу переходит в руки премьер-министра. Но премьер-министр в Беларуси выполняет роль стрелочника, виноватого в всем.

И это борьбу за власть только стимулировало. Четверть века на месте премьеров были разные люди, но чаще всего подбирались такие, которые в случае чего не держались бы за власть. Ситуация сложная, плавного перехода власти не будет — без схватки не обойтись. Согласно планируемому конституционному референдуму, про который сейчас замолчали (дело в том, что такое референдум не может пройти без поддержки России), есть несколько вариантов, в том числе появление поста вице-президента, который и будет в случае чего управлять государством.

Не исключалось, что на это место планировалось назначить старшего сына Лукашенко Виктора. С другой стороны, учитывая, что Лукашенко хорошо знает своего окружение, если бы такой пост появился, он мог бы им торговать. То есть использовать его как вариант балансирования между различными группировками.