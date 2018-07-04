Винярский, Северинец и Николайчик остаются за решеткой за защиту Куропат 1 4.07.2018, 21:26

Защитники Куропат отбывают десятисуточные аресты.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский был задержан на «Акции солидарности и освобождения», которая проходила 3 июля в Минске. Ночь он провел в РОВД Минского района. На Винярского был составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Он был обвинен в «несанкционированном пикетировании», передает пресс-служба БНК.

Административный процесс над активистом прошел сегодня. Единственный свидетель обвинения — боровлянский участковый Алексей Лях — заявил, что не знает Винярского и никогда его не видел, а показания дает со слов сотрудника ресторана «Поедем поедим». Несмотря на это, судья суда Минского района Алексей Кропачев осудил активиста на 10 суток ареста.

На свободу Максим Винярский выходит 13 июля. Арест он отбывает в ИВС Минского района на улице Скорины.

Режиссера и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольгу Николайчик и сопредседателя оргкомитета по созданию партии БХД Павла Северинца арестовали возле их домов 30 июня. На них также были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП. Процесс над Ольгой Николайчик прошел в суде Первомайского района, а над Павлом Северинцем — в суде Фрунзенского района. Активисты также были приговорены к 10 суткам ареста.

На свободу Ольга Николайчик и Павел Северинец должны выйти 10 июля.

Сегодня стало известно о задержании активиста Алексея Туровича. Также до сих пор неизвестна судьба задержанных на выходных защитников Куропат Дениса Урбановича и Натальи Горячко.