«Тефлоновый» рейтинг Путина начал подгорать 1 5.07.2018, 8:27

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Владимир Путин

Снижение поддержки населением может обернуться возвращением к практике шантажа в международных делах.

Уровень доверия в июне снизился ко всем ведущим российским политикам без исключения. Об этом свидетельствую результаты нового опроса Левада-центра.

В частности, отмечено существенное (минус 12 пунктов) снижение доверия к президенту Владимиру Путину. Его рейтинг впервые, начиная с 2012-2013 годов, упал ниже 50%. Министр обороны Сергею Шойгу и министр иностранных дел Сергею Лаврову потеряли соответственно 12 и 11 пунктов.

Но всех в этом смысле превзошел премьер Дмитрий Медведев. Ему выразили доверие лишь 7% опрошенных россиян, что вдвое ниже, чем даже у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

За комментариями Русская служба «Голоса Америки» обратилась к директору Аналитического центра Юрия Левады, доктору философских наук Льву Гудкову.

- Лев Дмитриевич, чем, по-вашему, объясняется снижение уровня доверия ко всем российским чиновникам сразу?

- Здесь действует несколько факторов. Во-первых, сказывается конец электоральной мобилизации. Как всегда, после окончания выборов поддержка власти снижается, поскольку она носит все-таки в большей степени искусственный, административный характер. Поэтому рейтинги чиновников обычно падают. Во-вторых, сыграло свою роль накопившееся напряжение, связанное с ростом цен, в том числе на бензин, падением доходов. В третьих, это объявленная пенсионная реформа, которая вызвала, конечно, массовое недовольство. Все вместе и дало такой эффект. В обществе существует довольно сильное напряжение, вызванное неблагоприятной внешнеполитической обстановкой. Принудительная, антизападная, антиукраинская мобилизация не может длиться слишком долго. И вот, на фоне угроз, исходящих от пенсионной реформы, все внешнеполитические события стали казаться менее значимыми. Поэтому те, кто проводил этот курс, прежде всего, Шойгу и Лавров, потеряли довольно сильно в своей популярности. Рейтинг Шойгу снизился с 31% до 19%, а у Лаврова – с 25% до 14%. Это много.

- Поэтому же и к «тефлоновому» рейтингу Путина потихоньку начали приставать отголоски общего недовольства?

- Возможно. Но по одному замеру трудно говорить. Посмотрим, как пойдут дела дальше. В принципе, первые признаки снижения популярности или роста недовольства (Путиным) проявились уже в апреле, сразу после выборов. В мае это продолжилась. Но нужно еще несколько замеров, чтобы подтвердить или опровергнуть устойчивость наблюдаемой тенденции.

- Дмитрий Медведев установил антирекорд своей популярности. Может ли это означать грядущие кадровые перемены в правительстве?

- При авторитарном режиме массовое недовольство никак не связано с кадровыми назначениями. Кадровый подбор, перестановка, милость – не милость определяются (в РФ) скорее внутриаппаратными соображениями, а не оценками населения деятельности того или иного функционера. К сожалению.

- Но можно ли ожидать, что в верхах, оценив ситуацию, как-то скорректируют свою политику хотя бы по некоторым направлениям?

- Боюсь, что изменения будут, но не те, которые мы ждем. Существуют опасения, что курс (Кремля) станет еще более жестким и репрессивным, а снижение поддержки населением может обернуться возвращением к практике шантажа в международных делах, провокациями и соответственно усилением мер по подъему мобилизационного состояния, удерживая его в хроническом состоянии.

- Распространено мнение, что в условиях несвободы с помощью социологических опросов невозможно выявить реальную картину недовольства граждан, поскольку они боятся высказывать свое мнение. Как вы к этому относитесь?

- Я к этому отношусь спокойно и считаю, что это мнение ложное. Оно отражает настроения тех, кто действительно недоволен режимом, но боится высказать его, и переносит тем самым свой страх и неуверенность на всю массу населения. Мне кажется, что люди у нас достаточно спокойно высказываются по различным аспектам государственной деятельности, скажем, в том, что касается состояния коррупции, продажности, лживости политиков. И непонятно, почему вдруг в одних случаях они будут откровенны, а в других нет. Мы измеряем не частные мнения, а силу коллективных представлений, Когда они складывается, то действуют уже вне зависимости от фобий конкретных людей. Если существует общее мнение, что все чиновники воруют, то ничего с этим не поделаешь.

- А могут ли российские чиновники поправить свои рейтинги за счет чемпионата мира по футболу и успешного выступления на нем сборной страны?

- Это действительно могло бы произойти. Но чемпионат одновременно сталкивается с проблематикой пенсионной реформы. Поэтому эффект чемпионата гасится беспокойством и недовольством по поводу пенсионных изменений. А если непопулярных чиновников вроде Медведева слишком часто будут показывать в ВИП-ложах стадионов, то это станет лишь дополнительным раздражающим фактором.