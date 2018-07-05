У армянского друга Лукашенко появились проблемы 5 5.07.2018, 12:08

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Армянская полиция задержала главу службы безопасности Гагика Царукяна.

Задержан начальник службы безопасности лидера партии «Процветающая Армения» и блока «Царукян» Гагика Царукяна Эдуард Бабаян. Об этом Радио Азатутюн сообщила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

По словам Трузян, Бабаян подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Полиция, в свою очередь, отмечает, что, согласно сообщению пострадавшего, его «ударил Гагик Царукян, а затем руками и ногами множественные удары нанесли глава службы безопасности Гагика Царукяна, 46-летний Эдуард Бабаян и еще одно лицо, личность которого устанавливается. При инциденте присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян и заместитель председателя Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян.

Как отмечал телеканал «Белсат», Гагика Царукян находится в тесных связях с Лукашенко.

На родине получил прозвище, которое в переводе означает «Тупой Гага». Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия «Армянский стандарт», которое занимается разливом коньяка.

В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.

Еще один щедрый дар, опять же Николаю, – 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.

«Это подчеркивает тот факт, что у них не только дружеские, но и, можно сказать, братские отношения», –полагает Саруханян.

Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.