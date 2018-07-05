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Везучему американцу попались сразу два счастливых лотерейных билета

  • 5.07.2018, 13:43

Купив билет, Марк Бормел сразу почувствовал, что удача будет на его стороне.

Марк Бормел из Мэриленда (США), купивший лотерейный билет, по какой-то причине сразу почувствовал, что удача будет на его стороне, пишет 120.su.

Так и вышло, ведь билет оказался выигрышным, и мужчина получил 500 долларов. Однако, везунчик на этом не остановился и пару дней спустя купил ещё один билет, оказавшийся куда щедрее, ведь выигрыш составил 50000 долларов.

Марк рассказал, что потратит деньги на различные семейные нужды и добавил, что планирует и дальше покупать лотерейные билеты, раз уж фортуна оказалась так к нему благосклонна.


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