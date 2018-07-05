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Швеция заняла первое место в рейтинге самых технологически развитых стран

  • 5.07.2018, 16:14

Вместе со Швецией на первой строчке оказались еще два государства.

Швеция заняла первое место рейтинга стран, наиболее открытых для новых технологий, составленного аналитическим отделом британского журнала The Economist — Economist Intelligence Unit. Вместе со Швецией на первой строчке оказались Сингапур и Австралия, сообщает euro-pulse.ru.

В прошлом году среди лидеров была Финляндия, а в 2018 году она разделила 4-е место с еще пятью странами — Францией, Нидерландами, Германией, Японией и США. Россия в этом году оказалась на 32-м месте вместе со Словенией, Китаем и Аргентиной.

В рейтинг вошли 82 крупные экономики мира. Результат высчитывали на основе трех критериев: это использование интернета (и компаниями, и жителями стран), инфраструктура для цифровой экономики (онлайн-торговля, электронное правительство, уровень кибербезопасности) и открытость для инноваций (в частности, активность исследований в стране и ее взаимодействий с разработчиками в остальном мире). По словам разработчиков, этот рейтинг должен помочь инновационным компаниям сориентироваться в международной цифровой среде.


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