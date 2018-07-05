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Новые iPhone выйдут в синем, оранжевом, красном и золотом цветах

  • 5.07.2018, 21:10

Компания Apple в сентябре планирует представить три новые модели iPhone.

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявляет, что смартфоны можно будет приобрести в новых цветах, пишет The Verge.

Увеличенный iPhone X Plus кроме белого и черного цветового исполнения получит «новый» золотой цвет. «Бюджетная» 6,1-дйюмовая версия будет доступна в сером, белом, синем, красном и оранжевом цветах.

Ранее такими «веселыми» цветами мог похвастаться лишь iPhone 5C, который был представлен в 2013 году, изготавливался из поликарбоната и выпускался в зеленом, синем, желтом, розовом и белом цветах.


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