Семь способов путешествовать без лишних затрат 6.07.2018, 17:30

Путешествия не всегда требуют много денег.

Казалось бы, путешествовать любят все, но при этом есть люди, которые постоянно говорят о том, что у них нет достаточной суммы денег на путешествия. Но на самом деле существует множество бюджетных способов увидеть мир во всей его красе. Если переосмыслить подход к путешествиям, то вполне получится отправиться куда подальше, не выходя за рамки своего обычного бюджета, передает Хроника.инфо.

1. «Точечное путешествие»

Однодневная поездка (даже если она занимает всего лишь час езды на автомобиле) может привнести элемент настоящего путешествия в скучные будни. Кроме того, однодневная поездка - это, пожалуй, самый дешевый способ посмотреть местные достопримечательности. К примеру, можно выбирать такие места, как национальный парк, интересный город или исторический объект.

Всю необходимую информацию можно найти в Интернете. Чтобы не платить за проживание, можно выехать рано утром и вернуться домой к ночи. Таким образом, будет достаточно времени, чтобы посмотреть, что хочется увидеть, даже если пункт назначения находится в нескольких часах езды.

2. «Домашний обмен»

Если кто-то не боится пускать других людей пожить в свою квартиру, то «домашний обмен» является отличным способом найти удобное, уютное и практически бесплатное жилье во время путешествия. Участники домашнего обмена обычно живут в квартирах друг друга в одно и то же время. Естественно, подобное лучше проворачивать со знакомыми.

Как минимум, нужно убедиться, что человек, который приедет жить в квартиру на время отпуска, и в квартиру которого уезжаешь жить сам, не является мошенником. В Сети есть специализированные сайты участников домашнего обмена, на которых можно прочесть все отзывы об участниках подобной программы.

3. «Низкий сезон»

Как известно, низким сезоном называют время пониженного спроса на поездки из-за занятости на работе (учебе), а также из-за не слишком благоприятных погодных условий. В это время стоимость путешествий становится существенно ниже. Во многих местах (например, в Ирландии и Греции) некоторые достопримечательности, рестораны и даже отели закрываются в низкий сезон, но это не значит, что в это время здесь нельзя провести отличный отпуск.

Нужно распланировать все заранее, чтобы максимально использовать преимущества низкого сезона. Для этого стоит купить хороший путеводитель и проверить заранее каждое место, которое хочется посетить, чтобы убедиться, что оно будет открыто. Также нужно запастись подходящей одеждой, особенно если придется столкнуться с холодными температурами. И самое важное — необходимо сосредоточиться на позитиве.

К примеру, в Париже может быть холодно в ноябре, но не придется стоять в километровой очереди к Эйфелевой башне, а прекрасная французская кухня осенью ничем не хуже, чем летом. При поездке в страны Карибского бассейна можно сэкономить деньги, отправившись туда в сезон ураганов осенью (конечно, страховка лишней не будет).

4. Групповые путешествия

Сезонная аренда явно не является лучшим выбором для человека, путешествующего в одиночку. Но если кто-то путешествует с семьей или другой парой, можно сэкономить существенные деньги на жилье. Грубо говоря, каждый человек, с кем будет совместно сниматься квартира, значительно сократит расходы.

Например, на HomeAway.com нашлась двухкомнатная квартира с видом на океан на острове Мауи, которая стоит 185 долларов за ночь. А это меньше, чем 50 долларов на человека, если найти трех приятелей для поездки. Кроме того, покупка большего количества продуктов в продуктовом магазине и приготовление пищи вместо питания в ресторанах может помочь сэкономить еще больше.

5. Каучсерфинг

Каучсерфинг - это необычный способ найти дешевое или даже бесплатное жилье в месте назначения (только стоит помнить о том, что обычно предлагают ночевать на диване в гостиной). Одной из самых популярных сетей каучсерфинга является CouchSurfing.com, где регистрируются люди со всех стран мира, которые готовы принять путешественников у себя дома (естественно, при этом нужно быть самому готовым также принимать гостей из других стран у себя дома).

Кроме того, CouchSurfing.com разработал ряд мер безопасности для своих пользователей. Желание приключений - необходимое условие для любого успешного занятия каучсерфингом. Но если кому-то не комфортно спать в доме незнакомца, не стоит заниматься подобным.

6. Отказ от All-Inclusive

Большинство путешественников любят отдых «все включено» и, наверняка, прекрасно знакомы с достоинствами, обеспечивающими экономию средств по такой системе». Но тем, кто едет на незнакомый курорт, стоит подробно ознакомиться с тем, что же входит в стоимость путевки. К примеру, может оказаться, что предлагаются ненужные услуги, которые делают путевку более дорогой, а рядом находится отель, в котором подобной услуги нет, но и стоит там отдых дешевле.

7. Круиз

Сейчас многие могут сказать, что это дорого. Но на самом деле зачастую круиз может обеспечить существенную экономию, позволяя оплачивать питание, проживание и развлечения вместе по единой низкой цене. Правда, подходит это, конечно, только любителям попутешествовать на корабле.