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Фотофакт: В Бресте появилось граффити о повышении пенсионного возраста

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  • 6.07.2018, 17:37
  • 1,498

Диктатура Лукашенко стала настоящим врагом для пенсионеров.

Дожить до пенсии в Беларуси? Ответ на такой вопрос попытались дать неизвестные очередной стритартинсталяцией. Фото граффити Сharter97.org прислал читатель.

Несмотря на явное ухудшение уровня и продолжительности жизни, власти цинично идут на повышение пенсионного возраста.

При диктатуре Лукашенко для многих сегодняшних белорусов достижение пенсионного возраста может стать несбыточной мечтой...


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