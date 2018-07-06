Фотофакт: В Бресте появилось граффити о повышении пенсионного возраста

Фотофакт: В Бресте появилось граффити о повышении пенсионного возраста2
- 6.07.2018, 17:37
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Диктатура Лукашенко стала настоящим врагом для пенсионеров.
Дожить до пенсии в Беларуси? Ответ на такой вопрос попытались дать неизвестные очередной стритартинсталяцией. Фото граффити Сharter97.org прислал читатель.
Несмотря на явное ухудшение уровня и продолжительности жизни, власти цинично идут на повышение пенсионного возраста.
При диктатуре Лукашенко для многих сегодняшних белорусов достижение пенсионного возраста может стать несбыточной мечтой...