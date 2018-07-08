Пять простых правил для достижения долголетия 8.07.2018, 12:59

Исследователи составили список факторов для «вечной» молодости.

Наблюдения ученых за привычками долгожителей показали: многие из них курили и легко позволяли себе пропустить рюмочку-другую.

Какие же секреты лежат в основе долголетия, если даже вредные привычки не мешают людям жить впечатляюще долго? В качестве ответа на этот вопрос исследователи составили список факторов, которые сами долгожители оценивают как способствующие «вечной» молодости, сообщает healthinfo.ua.

Чувствовать себя молодым. Имеющиеся данные свидетельствуют: люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, в действительности ощущают себя отнюдь не на тот возраст, который указан в их паспорте. Также им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений – они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях, и т.д.

Контролировать вес. Замечено давно: стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением.

Больше двигаться. Посильная регулярная физическая активность – это идеальный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга.

Развиваться. Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, - это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть.

Уметь «отключаться» и отдыхать. Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится, всегда будут возникать новые задачи и цели. Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться.