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ФСБ задержала белоруса во время научной конференции в РФ

  • 8.07.2018, 18:50
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Во время проверки гражданина Беларуси сотрудники полиции заявили, что тот «невъездной»

Люди в штатском и полицейские пришли на ежегодную научную конференцию «Прямухинские чтения», посвященную теме «Революция и культура», сообщает сайт ovdinfo.org.

Сотрудники полиции проверили документы у всех участников открытой научной конференции. Во время проверки гражданина Беларуси они заявили, что тот «невъездной».

На данный момент известно, что молодого человека «отвезли в ФСБ».

«Прямухинские чтения» – научная конференция, которая каждое лето проводится в Тверской области. На сайте конференции отмечается, что на ней обсуждаются вопросы развития анархистских идей и проблемы их современного воплощения.


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