«Президент должен уйти в отставку вместе со своим правительством!» 8.07.2018, 20:35

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Фото: svaboda.org

В России продолжаются акции против повышения пенсионного возраста.

В России не утихают уличные акции против повышения пенсионного возраста. Пока в них участвуют города, в которых не проходят игры чемпионата мира по футболу. Штабы Алексея Навального в 39 городах вывели своих сторонников на митинги 1 июля. На прошедшей неделе в регионах заявки на проведение публичных мероприятий подавали профсоюзы и коммунисты. Корреспонденты Радио Свобода наблюдали, как протестовали граждане в Череповце, Орле, Петрозаводске и Барнауле.

"МВФ, руки прочь от России!"

В Череповце Вологодской области 4 июля на акцию вышли, по данным полиции, 800 жителей города. Организаторы же заявили о "крупнейшем в стране митинге", собравшем против повышения пенсионного возраста, роста цен на топливо, НДС и тарифов ЖКХ шесть тысяч человек. Для города, население которого едва превышает 300 тысяч, это действительно много.

Митинг против пенсионной реформы в Череповце

Люди начали собираться на площади Химиков за полчаса до начала митинга, со сцены уже звучали популярные песни, переделанные на тему пенсионной реформы. Среди пришедших было много металлургов и химиков, хотя им, по заявлениям властей, возраст выхода на пенсию увеличивать не планируют.

– Я всё-таки считаю, что наш голос будет услышан и засчитан. То, что принимается в стране в последнее время, всё против простого народа, – объясняет мотивы своего участия в акции женщина, которая представилась Мариной. – Нужно экономику поднимать в стране, но не за счёт простого народа. Ответственно за эти реформы правительство, Медведев. Вместо того, чтобы проанализировать, вынести на народный референдум, согласовать с народом – решили всё без народа! Мы прекрасно понимаем, что, возможно, что-то и нужно менять, но не таким образом. У нас зарплаты маленькие – повысьте их! Мы живём от зарплаты до аванса, а нас хотят лишить пенсий.

Когда митинг начался, к сцене подошли люди с флагами и плакатами. Какие-то выдали прямо на площади, но многие принесли свои, собственные, и гордо позировали с ними перед фотокамерами, чтобы сделать удачный кадр. Самый необычный плакат: "МВФ! Руки прочь от России!". Его держала женщина с георгиевской лентой, но объяснить, почему она вышла именно с таким лозунгом, она отказалась.

Митинг против пенсионной реформы в Череповце

На сцене взяла микрофон председатель Независимого профсоюза работников образования Наталья Кукушкина:

– Сегодня здесь, на этой площади, рождается наше с вами гражданское общество. Судьба многомиллионного населения России в руках 343 депутатов "Единой России". Разве это справедливо, что они будут решать за всю страну, сколько нам работать? Уже 90 процентов жителей страны высказались против этой антинародной реформы, которая является, по сути, попыткой изъятия денег у наших граждан. Народ против!

У двух столов, где собирали подписи против реформы, выстроилась очередь. В какой-то момент она протянулась через всю площадь, а подписные листы закончились, хотя были рассчитаны на три тысячи человек. Пришлось ехать за дополнительными.

Митинг против пенсионной реформы в Череповце

– Эта "реформа" потянет за собой негативные последствия для жизни людей, – звучало со сцены. – Например, с внуками сейчас сидят бабушки, которые вышли на пенсию и стали помогать своим семьям. А после этих изменений никто не сможет помогать молодым семьям с детьми, из-за чего пострадает воспитание будущих поколений, потому что все без исключения будут вынуждены работать.

А в толпе тем временем переговаривались:

– Моя прабабушка умерла в 96 лет, бабушка – в 84. Моя мама умерла в 74, а во сколько умру я? В 64? Всего год на пенсии поживу?

Резолюция митинга – остановить запущенный процесс пенсионной реформы, а также повышение цен на бензин, повышение НДС – была принята единогласно. Ее вместе с подписями решили направить в правительство России, администрацию президента, губернатору и законодательное собрание Вологодской области. В завершении КПРФ призвала всех на свою новую акцию, которая запланирована на 28 июля.

Митинг против пенсионной реформы в Череповце

Как честный человек, он должен уйти

В Петрозаводске митинг 5 июля на площадке в устье реки Лососинки провел "Союз организаций профсоюзов Карелии". Пришли около пятисот горожан.

Председатель первичной профсоюзный организации республиканской больницы им. Баранова Татьяна Михалева рассказала, что уже на пенсии, но после 36 лет работы решила остаться в больнице в должности библиотекаря. Пенсия в размере 15 тысяч рублей в месяц не позволяет ей жить достойно.

Татьяна Михалева

– Получается, что проблемы экономики России должны решать российские бабушки. И мы, проработав всю жизнь в бюджете, получаем такой результат. Но терпению приходит конец, – говорит Татьяна. – Вы знаете, почему в том же здравоохранении работают очень много пенсионеров? Пенсия очень-очень маленькая, она не позволяет человеку достойно жить. Поэтому люди вынуждены работать.

Заведующей приемной главного врача республиканской больницы им. Баранова Ирине Плюхиной до пенсии ей осталось два года.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске

– На чемпионаты, пожалуйста, у них денег хватает, а на нас они экономят, – говорит Ирина. – Это несправедливо. Конечно, принимать решение должен президент. Я не думаю, что он не в курсе. Он в курсе всей ситуации, но просто все переложено… Говорят, Медведев все решает. Это неправильно. Вот, сейчас увидим, что считает народ. Думаю, что [президент] примет правильное решение и наше доверие к нему останется таким же. Я думаю, он умный человек. [Сейчас доверие], конечно, подкошено. Среди молодых, у кого пенсия на горизонте, настроение упадническое.

На митинг пришли пенсионеры, родители с детьми, студенты с плакатами. На плакатах – похожие по смыслу надписи: "Пенсия не милость, а наши кровные", "Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе", "А почему не 90?", и другие. Кто-то принес тантамареску – стенд для фотосъемки с отверстием для лица – с изображением человека в гробу, российским флагом и подписью: "Мне пенсия ни к чему". Молодые люди на асфальте нарисовали на куске ватмана известный интернет-мем – поросенка Петра на тракторе. Этого персонажа придумала в 2002 году писательница Людмила Петрушевская, а позже в рунете Петр стал символом эмиграции.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске

– Даже при лучшем раскладе в России ничего не изменится ближайшие 20 лет, – считает 19-летний автор плаката Шагид. – Если примут какую-то правильную реформу, пройдет минимум 20 лет, чтобы страна стала лучше. Это минимум. А есть максимум. Я не проживу столько. Мне врачи прогнозируют, что я проживу, максимум, до 35 лет. Так что мои проценты будут куда-то уходить с официальной зарплаты, я останусь и без пенсии и не доживу до нее, и меня обворуют коррупционеры. Вот и все. Легче "свалить" в другую страну, где тебе дадут нормальную пенсию, нормальную медицину и образование, чем ты будешь трудиться в пустоту.

Молодые люди признаются, что им проще работать неофициально. Так можно больше заработать и самим скопить на старость, а не надеяться на государство. Дожить до пенсии, даже без диагноза, как Шагид, рассчитывают не все.

Ирина и Артем Плюхины

– Я гляжу на свою маму, на окружающих – никто не доволен. Все, кого я ни спрашивал, недовольны. Сплошное разочарование. Все делают только хуже: увеличивают налоги, увеличивают госпошлины, ЖКХ, бензин. Все увеличивают, ничего хорошего в последнее время не происходит. Не знаю, чему тут радоваться, – делится Артем Плюхин. – Я хоть и молодой человек еще, вроде далеко до пенсии, но надо думать о будущем, каким бы оно не казалось далеким.

На митинге выступили представители политических партий: КПРФ, "РОТфронта", "Справедливой России". Коммунисты потребовали отставки правительства и президента. Собравшиеся поддержали только отставку правительства и Дмитрия Медведева, а также предложили вести шестичасовой рабочий день. Гражданский активист Екатерина Емельянова, которая пришла на митинг с плакатом: "Пенсионная реформа – геноцид российского народа", предложила дать Медведеву звание "жареного петуха" – мол, он клюнул, и народ, наконец, зашевелился.

Екатерина Емельянова

– Я слышала, что до 2015 года господин Путин на всех своих прямых линиях четко заявлял: "Пока я президент, повышения пенсионного возраста не произойдет". Теперь получается, если они сейчас в сентябре на сессии примут это решение, эту реформу, он должен как честный человек (что называется: "Обещал – женись") уходить. Уходить не импичментом, конечно – кто же ему предъявит-то? Но уходить с поста самовольно, потому что он не сдержал слово, – сказала Екатерина.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске

Пикеты – только начало

В Орле организация профсоюзов организовала 6 июля десять пикетов в разных точках города, где собирали подписи против пенсионной реформы.

– Пенсия – это заслуженный отпуск, который гарантирован Конституцией нашей страны. Сейчас получается, что нас этого отпуска хотят лишить. Я работаю на производстве, где половина коллектива – уже пенсионеры. Не от хорошей жизни дополнительный заработок ищут. А так в этом в возрасте придется жить на одну зарплату", – говорит участник акции на бульваре Победы, мужчина лет пятидесяти, державший растяжку с лозунгом: "Нет повышению пенсионного возраста".

Митинг против пенсионной реформы в Орле, 6 июля 2018 г.

Под памятником генералу Горбатову собрались человек пятнадцать с плакатами против пенсионной реформы. Женщины, заведовавшие подписными листами, завлекали прохожих как профессиональные аниматоры: "Не проходим мимо, подписываемся против повышения пенсионного возраста!". Горожане послушно останавливались, подходили, ставили подпись.

В центре города, на улице Ленина – еще один пикет со сбором подписей:

– Все 16 отраслевых профсоюзов вышли на акцию, – говорит Елизавета Гладких, председатель орловской организации профсоюза работников жизнеобеспечения. – Цель одна: выразить народное мнение по отношению к пенсионной реформе. Люди очень возмущены. Не все, конечно, готовы выразить своё мнение на улицах. Но всё равно, только наш пикет собрал 45 человек. Причём, раньше мы призывали людей на акции – они не охотно шли, а сейчас просто валом. Много молодёжи. Граждане волнуются, особенно женщины предпенсионного возраста. Потому что работать-то негде!

В это время к пикету подошла случайная прохожая. "Дайте подписать!", – буквально потребовала она.

Пикет против пенсионной реформы в Орле, 6 июля 2018 г.

Только один профсоюз работников жизнеобеспечения собрал более двух с половиной тысяч подписей. Подписные листы будут отправлены в Госдуму и в аппарат президента России.

Елизавета Гладких отметила, что профсоюзы не собираются останавливаться: "Эти пикеты – только начало". Большая акция протеста пройдёт в сентябре.

Пикет против пенсионной реформы в Орле

Президента в отставку вместе с правительством

Митинг 7 июля в столице Карелии собрал около 700 человек. Организатор, партия КПРФ, смогла "выбить" площадку в гайд-парке на Студенческом бульваре в центре Петрозаводска, где давно не было крупных протестных акций. За последние два-три года здесь прошло лишь несколько одиночных пикетов.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске

Выступающие проголосовали за отставку правительства и за импичмент президента. Депутат законодательного собрания Карелии от партии "Яблока" Андрей Рогалевич с плакатом на груди "Не доживу", – под общие аплодисменты высказал свои требования.

– Если Владимир Владимирович Путин, который шел президентом на должность президента, обещал стабильность, и на третий-четвертый месяц мы не видим стабильности, наверное, этот человек должен признаться честно, сказать, что я вас обманул, и уйти в отставку вместе со своим правительством! – заявил Рогалевич.

Андрей Рогалевич

Рогалевич предложил уйти в отставку и депутатам законодательного собрания Карелии от партии "Единая Россия", потому что они не отвечают требованиям народа, который за них проголосовал. Причина в том, что карельские парламентарии 21 июня не поддержали обращение в Госдуму России против пенсионной реформы.

– Сейчас получается, что митинг – это чуть ли не единственный способ выражения гражданского мнения. Но и митинг, на самом деле, не действенный способ. Мы будем ждать, что последует, как СМИ осветят, какая будет обратная связь от тех людей, к которым обращаются. Сегодня были очень громкие лозунги и про "Долой правительство", и президента, но мы объективно понимаем, что ничего этого не произойдет. Какой следующий шаг будет? – задается вопросом Кирилл Прохоров, член Молодежного парламента Карелии.

Коммунистам пока удалось собрать почти тысячу подписей противников пенсионной реформы. 28 июля КПРФ планирует провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

"Гробы оставьте для врагов"

Более тысячи человек вышло на митинг 7 июля в гайд-парке на площади Советов в Барнауле, резолюция против повышения пенсионного возраста собрала более 1200 подписей. Такие данные приводят в крайкоме КПРФ, который выступил организатором протестной акции. Коммунисты подчеркивают, что за последние десять лет это был их самый массовый митинг. Пришла не только молодежь, которая напрямую пострадает от последствий реформы, но и те, кто, казалось бы, выигрывает – пенсионеры. Люди держали плакаты с лозунгами: "А почему не 90?", "Гробы оставьте для врагов", "Пенсия? Не доживем", "Умри до пенсии".

Плакаты в руках митингующих требовали в подавляющем большинстве отставки "преступного правительства Медведева", фактически лишившего народ пенсий. Не остались без внимания и другие резонансные темы: повышение ставки НДС, рост цен на бензин, вырубка лесов иностранными арендаторами и даже продукты с содержанием ГМО. По мнению члена женского движения "Надежда России" Ларисы Идоловой, при столь бездарном управлении страной через 50 лет на территории России останется выжженная пустыня, по которой будут гулять вихри и смерчи, а земля накроется смогом. Другие митингующие пророчили даже восстановление крепостного права.

Очевидно, протесты на Алтае будут продолжаться. На 28 июля уже анонсирована всероссийская акция протеста. Набирает обороты и выступления в соцсетях. Алтай активно участвует во всероссийском флешмобе под хештегом #народпротив, который должен показать, что на самом деле людей волнует пенсионная реформа властей, а не футбол.