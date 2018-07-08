Появилось первое видео спасательной операции в Таиланде 8.07.2018, 20:53

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Несколько телеканалов опубликовали первые кадры с места проведения спасательной операции в Таиланде.

Появились видеозаписи из Таиланда, где местные спасатели и иностранные дайверы проводят сложную операцию по спасению членов школьной футбольной команды из затопленной пещеры. Корреспондент «Би-би-си» в своем twitter опубликовала кадры, на которых видно автомобиль скорой помощи, отъезжающий от полевого лагеря, передает РБК.

Операция продолжалась несколько часов до наступления темноты. Поэтому первые машины скорой помощи стали покидать полевой лагерь еще в светлое время суток.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 июля 2018 г.

Известно, что первыми из пещеры эвакуировали тех школьников, кто потерял больше всего сил за время вынужденного пребывания в неволе. Дайверы помогали им пробраться через небольшие галереи, затопленные водой – единственный путь наружу.

A second ambulance has just come out pic.twitter.com/RE25TVNWMs — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 июля 2018 г.

Группа из 12 подростков и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Спустя два дня началась спасательная операция, однако лишь в воскресенье первых детей подняли наружу.