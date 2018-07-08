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В Бразилии два судьи устроили спор из-за освобождения экс-президента

  • 8.07.2018, 21:42

Судьи приняли два противоположных решения.

Судья Рожерио Фаврето, который одно время работал в администрации да Силвы, в воскресенье подписал распоряжение об освобождении бывшего президента. Свое решение он объяснил необходимостью предоставить экс-лидеру право участвовать в демократическом процессе, передает РБК.

Однако спустя примерно час другой судья, Жоао Нету, отменил постановление Фаврето и потребовал от полиции не предпринимать никаких действий для освобождения да Силвы, сообщает телеканал Globo. Он объяснил свою позицию тем, что ведет антикоррупционные дела, а потому более компетентен, чем его коллега.

Фаврето в ответ выпустил новую бумагу, которая подтверждает его первое постановление об освобождении бывшего президента и приостановке действия приговора. Однако пока нет данных, что полиция подчинилась этому документу.

В свою очередь Сержио Моро, который председательствовал на суде над да Силвой, встал на сторону Нету, отметив, что у Фаврето не было достаточных полномочий для принятия решения о приостановке приговора.

Бывший президент страны да Силва предстал перед судом в 2016 году. Спустя год его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и заключил его под стражу.

В начале мая генеральный прокурор Бразилии вынес экс-президенту новое обвинение в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, в 2010 году Партия трудящихся, одним из основателей которой является Лула да Силва, приняла предложение бразильской инженерной компании Odebrecht получить $40 млн в обмен на выгодные компании политические решения.


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