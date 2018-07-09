Случчанин: Поляки очень серьезно относятся к культуре труда 5 9.07.2018, 10:42

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Как белорус в 49 лет впервые в жизни уехал на заработки за границу.

Он выбрал Польшу. В Слуцке Дмитрий был предпринимателем, руководил фирмой до 2014 года. Потом начался кризис, работы совсем не стало, поэтому мужчина решил уехать работать в Европу, пишет сайт kurjer.info.

Как искал работу

«Объявление о работе электромонтёром нашёл на белорусском сайте, связался с работодателем. Говорили со мной на русском языке, — рассказывает Дмитрий. — Потом мне прислали приглашение. Я сделал визу через визовый центр. Со всеми документами она обошлась мне в 65 евро.

Визу сделали перед Новым годом. Но меня попросили приехать позже, в январе, из-за праздников. Приехал 15 января этого года.

В чужой стране

Самое страшное, с чем я столкнулся, — это незнание языка. А мне ещё надо было сделать пересадку в Варшаве — с автовокзала на железнодорожный вокзал.

Заранее на телефон установил переводчик. С его помощью кое-как разобрался, разменял деньги, купил билеты. На вокзале мне помогли украинцы, они говорили на русском.

Фирма, которая меня пригласила на работу, находилась в городе Катовице. Туда я приехал ночью, дождался утра. Вокзал был страшноват, что испортило первое впечатление.

Представители фирмы меня забрали, все мои данные проверили и разместили в хостеле с общей кухней и холодильником. Жил там неделю, пока проходил медкомиссию, составляли официальный договор на двух языках — польском и русском.

Потом мне и ещё троим рабочим купили билеты и отправили во Вроцлав.

Правила работы и жизни

На вокзале нас встретил бригадир и довёз до хостела. Во Вроцлаве мы проработали два месяца на двух объектах.

На работе нам выдали форму, экипировку. Вначале работали на восстановлении старинной гостиницы в центре Вроцлава.

Поляки дотошно следят за техникой безопасности, качеством работ. Они серьёзно относятся к культуре труда.

Ты можешь ничего не делать, но надо, чтобы было всё чисто, инструмент разложен, ты в перчатках и очках. Инструмент постоянно проверяют, чтобы был исправен.

За нарушение техники безопасности наказывают. Вначале думали, это только к нам такое отношение, но и к польским работникам такое же.

Было много моментов, когда людей выгоняли со стройки за пьянку или давали жёлтую карточку за нарушение техники безопасности на двое суток, то есть они не получали оплату.

Работали стандартно — 10 часов в день с 7 утра до 5 вечера. Перерыв 30 минут, но он оплачивался.

На другом объекте мы могли задержаться и 12−14 часов. Работали в субботу и воскресенье, но расценки были выше.

За два месяца во Вроцлаве вышло «чистыми» на руки $ 1100.

Из Вроцлава я попал в Краков. Там были условия получше: для нас снимали двухкомнатную квартиру с телевизором, камином, кухней, ванной, 500 метров от центра города. Нам давали машину. Всё это тоже оплачивала фирма.

В Кракове работали с 6 до 16 часов. Но приступали к работе не сразу — склад так рано не открывался. Это время ожидания нам тоже оплачивали как работу.

Но самое главное — человеческое отношение. Во Вроцлаве был такой момент. В субботу мы работали без перерыва, задержались, обед никто не взял. Наш бригадир предложил заказать пиццу за свои деньги, хотя это было недёшево. Такой вкусной пиццы я никогда не ел — много и бесплатно. Даже домой забрали.

Если что-то случается, ты застрахован. У одного украинца на работе случился инфаркт. Его рабочей страховки хватило на 20 дней больницы и уход. Его вылечили, поставили на ноги. И он дальше работал.

Питались мы за свой счёт. В месяц уходило $ 130−140. Я каждый день ел мясо, овощи. Сразу когда приезжаешь, то покупаешь всякую ерунду, деньги зря тратишь, а потом выходишь на уровень, который нравится, и получается экономно.

За три месяца в Кракове заработал «чистыми» $ 2400. В общей сложности почти за пять месяцев вышло $ 3500.

Планы

Впечатление от Польши самое положительное. Поеду туда опять, уже получил новое приглашение. Осталось сделать визу.

Конечно, в Польше зарплаты не такие высокие, как в Западной Европе. Надо знать английский или немецкий языки. Например, много поляков работают в других странах. Лучшая работа, по словам самих поляков, в Шотландии, Исландии, Швеции, Норвегии, Испании. США им не нравятся, потому что там заключают долгосрочные контракты. Если бы я знал язык, давно уехал бы в Норвегию".