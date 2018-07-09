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«Дело медиков»: Появились новые фигуранты зачистки Минздрава

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  • 9.07.2018, 20:30
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Игорь Лосицкий
Фото: bsmu.by

Стали известны имена других высокопоставленных медиков, которых задержали в Беларуси.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержано 33 человека. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств; директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак — за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании главврача Минской областной больницы Андрея Королько.

По информации tut.by, недавно список пополнили не менее известные персоны. В частности, речь идет о заместителе министра здравоохранения Игоре Лосицком. Он осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Курировал вопросы обращения медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Министерства здравоохранения и «Белмедтехники», говорится на сайте ведомства.

Лосицкий стал замминистра в марте 2013 года. До этого 5 лет был начальником управления здравоохранения Брестского облисполкома и семь лет — главным врачом Брестской детской областной больницы. Он считался протеже бывшего министра Василия Жарко.

Еще одной жертвой масштабной зачистки силовиков стал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

«Доктор медицинских наук, профессор, академик… Александр Валентинович — уважаемый человек. И таких людей, уважаемых докторов, не один десяток в СИЗО. Происходящее — очень печально. Скоро в стране не останется докторов», — говорит сотрудник одного из медцентров.

«Очень странно, что только сейчас занялись этой темой. Хотя о противоречивой системе закупок и лицензирования в Минздраве всем было известно очень давно. О ней не говорил только ленивый. В итоге все приспосабливались. А надо было все процессы подавлять в самом зародыше. Почему 5−7−10 лет назад не занялись этим, а допустили такой масштаб? Вот какой сегодня ключевой вопрос», — рассуждает топ-менеджер иностранной фармкомпании, которая поставляет лекарства и медтехнику в Беларусь.

Получить комментарий в пресс-службах КГБ и Минздрава не удалось.


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