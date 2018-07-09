Как безработица в Беларуси вынуждает к рабству в России 4 9.07.2018, 21:47

2,193

Белорусы едут работать за большие деньги, а приезжают в рабство.

Обещают золотые горы – а создают горы проблем. Около полутора миллионов белорусов работают за рубежом, преимущественно – в России. И не все истории работников сияют оптимизмом. Хватает всего: голод, рабство и невыплаченные зарплаты. А даже можно и не вернуться.

Белорусы едут работать за лучшие деньги, а приезжают в рабство, на работу почти по двадцать часов и невыплаченные зарплаты. Кремлевские звезды светят ярко не для всех.

«Приехав туда, мы уже задолжали по десять тысяч российских. Мы спросили: «Почему?» А она ответила: «А вас продали», – рассказывает бывший гастарбайтер Иван Яковицкий.

А вот в объявлении о найме были совсем другие, райские, обещания:

Сдельная зарплата, которую должны были платить дважды в месяц, выдавать аванс на продукты, а проезд должен был быть за счет работодателя, проживание бесплатное, а также официальный договор и инструмент для работы.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».