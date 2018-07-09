закрыть
9 июля 2018, понедельник, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как безработица в Беларуси вынуждает к рабству в России

4
  • 9.07.2018, 21:47
  • 2,193

Белорусы едут работать за большие деньги, а приезжают в рабство.

Обещают золотые горы – а создают горы проблем. Около полутора миллионов белорусов работают за рубежом, преимущественно – в России. И не все истории работников сияют оптимизмом. Хватает всего: голод, рабство и невыплаченные зарплаты. А даже можно и не вернуться.

Белорусы едут работать за лучшие деньги, а приезжают в рабство, на работу почти по двадцать часов и невыплаченные зарплаты. Кремлевские звезды светят ярко не для всех.

«Приехав туда, мы уже задолжали по десять тысяч российских. Мы спросили: «Почему?» А она ответила: «А вас продали», – рассказывает бывший гастарбайтер Иван Яковицкий.

А вот в объявлении о найме были совсем другие, райские, обещания:

Сдельная зарплата, которую должны были платить дважды в месяц, выдавать аванс на продукты, а проезд должен был быть за счет работодателя, проживание бесплатное, а также официальный договор и инструмент для работы.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко