Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег Путина и ФСБ 1 1.08.2018, 11:51

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Дело возбуждено после обращения Билла Браудера.

Эстония начинает уголовное расследование против "дочки" крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании денег.

Как сообщает Reuters, об этом объявила во вторник генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.

По ее словам, прокуратура возбудила дело после обращения главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

По данным датского издания Berlingske, которое в феврале ссылалось на доклад одного из директоров банка, в сомнительных транзакциях Danske в Эстонии, возможно, были замешаны выходцы из спецслужб, люди, близкие к Федеральной службе безопасности, а также двоюродный брат российского президента Владимира Путина Игорь.

Сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую "дочку" Danske и российский Промсбербанк, потерявший лицензию в 2015 году.

Сам Danske признал подозрительные транзакции и в 2013 году закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, результаты которого будут представлены в сентябре.

Акции Danske Bank обвалились на 24% с начала года, а его рыночная стоимость сократилась на 9,6 млрд долларов.