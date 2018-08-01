Николай Статкевич об «инсульте» Лукашенко: Дыма без огня не бывает 24 1.08.2018, 11:55

9,122

Толпы счастливых людей уже готовы были выйти на улицы.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, комментируя слухи о том, что у Александра Лукашенко случился инсульт:

- Как говорят, дыма без огня не бывает. Думаю, что этот информационный вброс имел под собой определенное основание: не исключаю, что обострение какой-то болезни у Лукашенко действительно было – скорее всего, чего-то, связанного с психикой.

Мы наблюдаем уникальный случай: правитель суверенного государства добровольно затянул свою страну в состав соседней. Причем, сделал это не со страной третьего мира, у которой не было традиций государственности, а с развитым европейским народом. Поэтому я думаю, что сейчас даже в его голову что-то «ударило». Не потому, что он думает о независимости – этот человек продаст, что угодно. А потому, что он теряет свою власть.

И осмысление этого – не исключено, что из-за того, что хозяин из Кремля начал предъявлять свои счета – повергло Лукашенко в такое состояние.

- Почему этот вброс произошел из России: вначале была публикация в телеграмм-канале «Незыгарь», якобы принадлежащем редактору ТАСС, а затем и официальный комментарий ТАСС от пресс-секретаря Лукашенко?

- На Лукашенко давят как раз перед встречей с его хозяином в Сочи – чтобы быстрей расстался с теми остатками суверенитета, которые еще остались. Это намек: «С тобой может что-то случиться».

- Почему реакция официальных СМИ на слухи была такой слабой и неубедительной? «Живого» Лукашенко показали через сутки после того, как его пресс-секретарь дала информационный повод для домыслов и версий.

- Потому что, как я и говорил, дыма без огня не бывает. Что-то было. Скорее всего, что-то психическое, возможно, депрессия.

Обычно я не смотрю БТ, но вчера решил посмотреть – и увидел на месте Лукашенко полностью опустошенного человека в состоянии глубокой депрессии.

В течение нескольких суток в стране просто некому было принять решение, потому и повисла такая гробовая тишина.

- Что вы можете сказать о реакции людей на слухи об инсульте Лукашенко?

- Надежда и радость. Адекватная надежда и очень сильная, зашкаливающая радость. Поэтому я в интервью украинскому каналу ТСН даже сказал, что не надо слишком надеяться на случай.

В комментариях на вашем сайте было видно, что людей окрылила надежда и они не хотят с ней расставаться.

Это говорит еще об одной важной вещи: люди испытывают к Лукашенко колоссальную ненависть. Думаю, что она уже давит на него физически – на психику и на весь организм. У людей это уже стало как религия, как слепая вера: исчезнет Лукашенко – и сразу наступит счастье.

Но надо помнить, что лучше будет, только если народ возьмет ситуацию в свои руки. Если режим уже оказался в такой ситуации – надо давить на него дальше и принудить вернуть нам то, что он украл: честные выборы. Тогда все решиться в нашу пользу. Но за это мы все должны бороться и одновременно – быть готовыми к форс-мажору.

- Какие выводы вы, как один из лидеров оппозиции, можете сделать из истории с инсультом Лукашенко?

- Это повод для всех нас переосмыслить, что на самом деле происходит в стране. По ту сторону баррикад – не всесильный диктатор, а напуганный, уставший, смертный человек.

С ним в любую минуту может произойти, что угодно: а вдруг не тех грибочков съест, или действительно – инсульт. Не исключен вариант, что его уберут спецслужбы другой страны. Что тогда?

Мы должны быть готовыми к такой ситуации, чтобы не упустить шанс по спасению Беларуси от сползания в Россию.

Это вызов для реальной оппозиции, которая действительно борется и настроена на протест. Это вопрос к Белорусскому Национальному Конгрессу: готовы ли мы к такой ситуации?

Это подталкивает нас к разработке конкретных планов. И мы будем объединять очаги сопротивления в Беларуси, чтобы быть готовыми к форс-мажорным событиям. Потому что они действительно возможны. И могут произойти внезапно.

Ведь если бы с Лукашенко действительно случилось что-то необратимое – толпы счастливых людей хлынули бы на улицы. И наша задача – не дать, чтобы этим порывом кто-то воспользовался во вред белорусской государственности. Чтобы мы направили эту энергию в конструктивное русло.