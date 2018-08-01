Видеохит: Кит приплыл отдохнуть на чукотском пляже 1 1.08.2018, 17:20

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Он решил почесать бока о гальку.

Редкие кадры с берегов Чукотки: на видео попал серый кит, почесывающий бока о гальку, сообщает mir24.tv.

Животное приплыло на мелководье для кормления, и его удалось снять сотрудникам чукотского национального парка.

На видео видно, что кит спокойно занимается своим делом и совершенно не боится людей. Он зачерпывает и фильтрует грунт. При этом гигант не остается полностью на суше и может уйти с мелководья, двигая головой и хвостовым плавником.