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Видеохит: Кит приплыл отдохнуть на чукотском пляже

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  • 1.08.2018, 17:20
  • 1,671

Он решил почесать бока о гальку.

Редкие кадры с берегов Чукотки: на видео попал серый кит, почесывающий бока о гальку, сообщает mir24.tv.

Животное приплыло на мелководье для кормления, и его удалось снять сотрудникам чукотского национального парка.

На видео видно, что кит спокойно занимается своим делом и совершенно не боится людей. Он зачерпывает и фильтрует грунт. При этом гигант не остается полностью на суше и может уйти с мелководья, двигая головой и хвостовым плавником.


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