Бывший милиционер Громыко бросает вызов системе 5 12.08.2018, 8:23

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Михаил Громыко

Фото: «Наша Ніва»

Перешедшего на сторону защитников Куропат милиционера хотят привлечь к ответственности за интервью.

Бывший работник центра изоляции правонарушителей на Окрестина Михаил Громыко, который недавно был уволен с работы и наказан административным арестом за участие в защите Куропат, снова может быть привлечен к административной ответственности. Об этом он рассказал belsat.eu.

«Вчера мне позвонили из Московского РУВД и пригласили побеседовать. Им пришло сообщение соответствующее из ГУВД. Начался административный процесс по ст. 9.2 КоАП – клевета», – говорит он.

По словам Михаила Громыко, в ГУВД нашли клевету на милицию в тех заявлениях, которые он сделал в интервью «Белсату» 24 июля. Статья 9.2 предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (735 рублей).