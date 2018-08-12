12 фото, которые убедят, что отдыхать в Финляндии нужно летом 12.08.2018, 12:33

Существует распространенное мнение, что Финляндия — это исключительно зимняя страна.

Но данное утверждение верно только частично. Безусловно, нельзя спорить с тем, что эта скандинавская страна прекрасна зимой, когда вокруг все белое и можно по-настоящему прочувствовать эту пору года. Но в Финляндии можно запросто провести и летний отпуск. И он получится не менее интересным и запоминающимся.

AdMe.ru рассказывает о том, как отдохнуть в Суоми в летний период.

1. Походы

Отличительной особенностью любого похода в Финляндии является способ передвижения: можно выбрать каноэ, велосипед или отправиться на своих двоих. На протяжении всего маршрута вам будут открываться красоты финской природы. Если отправиться в поход по региону Сайма, то появляется возможность увидеть и одно из самых больших озер в Европе.

В поход можно отправиться как на короткий срок, так и с палатками, например на выходные. Кроме того, согласно закону, без ущерба для окружающей среды разрешено собирать ягоды и грибы, которые вы найдете на своем пути. Так у вас будет возможность не только полюбоваться природой, но и отведать местные продукты.

2. Рыбалка

На первый взгляд, этот вариант может подойти только тем, кто увлекается рыбной ловлей. Но это не совсем так, потому что в Финляндии рыбалка может принести массу удовольствия каждому. Опытные в этом деле люди смогут сами найти хорошие места, а новичкам здесь помогут опытные рыбаки.

На озере Сайма даже организовывают специальные рыбные туры, во время которых участникам рассказывают все нюансы ловли и показывают лучшие места для рыбалки. А так как в Финляндии хороший улов гарантирован, вы сможете либо забрать его с собой, либо приготовить рыбу на месте и поужинать на природе.

3. Круиз

Богатой водной системой Финляндии можно полюбоваться, отправившись в небольшой круиз. Такие выходы организовываются по рекам и озерам страны. На палубе можно с комфортом наблюдать за красотой природы, а при желании также поесть или выпить чашку кофе.

Увлекательный круиз по озеру Сайма на теплоходе не только позволит исследовать самое большое озеро в Финляндии: с судна будут хорошо просматриваться зеленые берега, прибрежные скалы и каменистые отмели. Кроме того, можно отправляться на водную прогулку не на теплоходе, а на арендованном катере.

4. Сафари на квадроциклах

Сафари летом — это отличная возможность изучить финскую природу и весело провести время. Сафари может быть разной продолжительности: от нескольких часов до выезда на целые выходные. Во время катания предусмотрены остановки на пикник. Особенностью таких поездок является и то, что каждый маршрут составляется в соответствии с вашими пожеланиями.

Неопытным водителям или тем, кто совсем не умеет водить, переживать не стоит, потому что перед отъездом предусмотрен инструктаж, после которого каждый будет знать, как управлять квадроциклом. И в поездку с вами отправится опытный человек, готовый прийти на помощь в любой ситуации.

5. Сапсерфинг

Сапсерфинг — это серфинг «стоя на доске с веслом». В местах аренды доску можно взять на период от 1 часа до нескольких дней. В комплекте вы получаете саму доску, весло и спасательный жилет. Если нет опыта в сапсерфинге, то лучше пройти курс обучения, где инструктор расскажет о технике гребли.

На такую прогулку можно отправляться самостоятельно, а можно выбрать тур с гидом на 2–3 часа. Также сапсерфинг можно сочетать с рыбалкой, ведь на доске легко заплыть в рыбные места, которые обычной лодке недоступны.

6. Пляжный отдых

В Финляндии большое количество оборудованных пляжей расположены недалеко от городских центров. Компанию им составляют «личные» пляжи, которые могут вам встретиться, если вы арендуете коттедж на берегу озера. Конечно, никто не исключает и возможность купания на диких пляжах. Но там нужно всегда помнить о безопасности и внимательно следить за рельефом дна и глубиной.

7. Культурно-исторический отдых

Некоторые регионы Финляндии были населены еще 10 000 лет назад. Исторические находки рассказали о том, что люди занимались тогда преимущественно охотой и земледелием. Регион Лаппеенранта и Иматра относят к Южной Карелии, поэтому непосредственно в историю можно окунуться во время маршрута, в котором предусмотрено изучение 22 достопримечательностей.

В регионе сохранились пещеры и следы жизни из каменного века. Также там много святых мест, церквей и музеев. В список мест для посещения добавляются пороги Иматранкоски, деревня драгоценных камней в Юлямаа и вершина Хауккавуори, забравшись на которую можно насладиться видом на регион Саймы и Сайменский канал.

8. Плавучая сауна

У любого гостя страны есть возможность не просто сходить в финскую сауну, но также посетить сауну на воде. Такая постройка представляет собой паром площадью около 140 кв. м. А на одном из самых больших озер Европы регулярно с причала отходит одна из самых больших плавучих саун во всей Финляндии.

9. Флоатинг

Флоатинг — это плавание, которое доступно даже тем, кто не умеет плавать. Специальный гидрокостюм выполняет роль поплавка, который удерживает вас на воде. Флоатинг на реке позволит плыть по течению и наслаждаться окружающими видами, а на озере это будет просто спокойный отдых на волнах.

10. Поход на каноэ

В поход на каноэ в Финляндии может отправиться любой желающий, ведь организаторы предлагают разные по уровню сложности маршруты. Для новичков есть укрытые берега, для профессионалов — маршруты по каналам и озерам. В такой поход можно плыть самостоятельно, но, чтобы оценить все в полной мере, рекомендуется брать с собой гида.

11. Прогулки на велосипеде

Велосипеды как средство передвижения набирают популярность, поэтому во многих странах городские власти стараются предоставить велосипедистам все необходимые условия. Финляндия не исключение. Велосипедный туризм особенно развит в приграничном регионе Лаппеенранта и Иматра. Дорожки обустроены как в самих городах, так и за их пределами, поэтому есть возможность безопасно передвигаться на велосипеде из одного города в другой.

12. Геокешинг

Главная задача геокеша — находить различные коробочки с небольшими подарками. Все вещи спрятаны в природных тайниках. Например, только в регионе Лаппеенранта и Иматра их насчитывается около 1 500. Все, что нужно для данного занятия, — это приложение с картой, на которой отмечены все точки.

У нас нашлось целых 12 пунктов в доказательство тому, что Финляндия — это не только про сани, оленей и снег. Эта скандинавская страна готова принимать гостей и летом, предоставляя увлекательные занятия на любой вкус. Если у вас еще и остались какие-то сомнения, то вместе с профессионалами своего дела GoSaimaa летний отпуск в Финляндии станет одним из ваших любимых.