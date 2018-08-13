В Гомеле сформировали комиссии по «тунеядцам» 18 13.08.2018, 14:21

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Их состав известен поименно.

Гомельский горисполком опубликовал поименные списки тех, кто будет работать в районных комиссиях по координации работы так называемого содействия занятости населения и список тех, кто их будет контролировать, сообщает «Гомельская весна».

Во всех четырех районах Гомеля в составе комиссий - сплошь госчиновники: главы районных администраций, сотрудники и руководители отделов идеологической работы, образования, спорта и туризма, экономики, налоговых инспекций, ЗАГСов, расчетных центров, отделов ЖКХ, учреждений здравоохранения и РОВД.

Контролировать работу районных комиссий будет комиссия горисполкома из 20 человек во главе с Николаем Ковалевичем, председателем горсовета депутатов. Общественные объединения в смотрящей комиссии представлены первым секретарем городского комитета БРСМ Николаем Светогором и Маргаритой Ходиченко, председателем городского объединения профсоюзов.

Среди членов соответствующей комиссии при администрации Железнодорожного района Гомеля председатели профсоюзов работников отраслей промышленности и работников образования Петр Ахраменко и Татьяна Стрижак. Районная организация Красный Крест здесь представлен председателем Анжеликой Жуковой.

В тунеядской комиссии Центрального района Гомеля 19 человек, только один из которых не является чиновником – Наталья Сазонова, председатель районной организации профсоюза образования и науки. В Советском районе тунеядцами будут заниматься 23 человека. Районную организацию Красный Крест здесь представляет Юлия Дубова, Белую Русь - Лариса Елисеева. В комиссии Новобелицкого района Гомеля районный профсоюз образования и науки представлен председателем Валентиной Добровольской, а Белая Русь районным председателем Еленой Гулевич.

Напомним, независимый профсоюз РЭП в состав городской комиссии в Гомеле выдвигал правового инспектора труда Леонида Судаленко, но получил отказ. Чиновники ссылались на то, что комиссии уже сформированы и утверждены, хотя информация о составах комиссий появилась на сайте горисполкома только сейчас.

Комментируя отказ, Леонид Судаленко говорил, что комиссии на местах будут решать людские судьбы.

«Предполагаю, что при определении понятия «трудная жизненная ситуация» будет много субъективных мнений. Считаю, что я – как представитель независимого профсоюза, который борется с тем самым декретом – добавлю прозрачности и гласности в работу комиссии», - заявлял тогда профсоюзный юрист, названный властью «адвокатом дармоедов».