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Лукашенко: У министра выбор один – или тюрьма, или сюда

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  • 13.08.2018, 14:50
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Диктатор сделал странные высказывания на инструментальном заводе в Орше.

Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода. 13 августа диктатор отправился проинспектировать работу предприятия.

В пресс-службе правителя отмечают: то, что поставленные задачи не выполняются должным образом, Лукашенко увидел, еще только подъезжая к заводу. Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. Все якобы было сделано второпях и некачественно.

«Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие», — сказал диктатор.

В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Лукашенко остался крайне недоволен увиденным.

«Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты — молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед Новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.


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