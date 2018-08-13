Гродненец встал на защиту «стены Витовта» 1 13.08.2018, 15:22

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Фото: «Радыё Свабода»

Кандидат исторических наук борется за Старый замок.

Кандидат исторических наук, специалист по истории оборонительной архитектуры Беларуси Николай Волков обратился в прокуратуру из-за разрушения стены Старого замка в Гродно, сообщает racyja.com.

Разрушение произошло на прошлой неделе, и ученый уверен, что был нарушен закон, и просит привлечь к ответственности виновных.

«Фактически идет уничтожение памятника без всякой фиксации, без всякого исследования, а просто потому, что архитектором Бочкову и Шимборецкому, которые придумали этот проект, хочется туда загнать технику, или сделать какой-то дверной проем, или что они там думают - неизвестно, информация закрытая. И поэтому это может грозить большой опасностью памятнику. Тем более это не первый прецедент уничтожения аутентичных частей. Реставрация не кончается, там еще вторая и третья очередь. Если они так будут вести себя и дальше, то они половину дворца развалят», - заявил ученый.

Николай Волков уверен, что еще что-то можно изменить в плане реконструкции Старого замка в Гродно: «Эта огромная машина уже запущена. Там большие деньги, уже принятые решения. И изменить вот эту концепцию Бочкова кардинально в первой очереди реставрации будет невозможно. То есть они построят такой бутафорский замок, каким его придумал Бочков. То, что сейчас я и коллеги пытаемся сделать, - это максимально сохранить аутентичность, к которой Бочков относиться равнодушно».

Ученый, помимо обращения в прокуратуру, направил письмо в Министерство культуры. Он просит провести проверку и с этой стороны. И надеется, что каким-то образом удастся изменить реконструкцию в Гродно на Старом замке.