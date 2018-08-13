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Хоккейный «Неман» снял креативный ролик к Лиге Чемпионов

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  • 13.08.2018, 21:54
Фото: iihf.com

Видео практически полностью снято с помощью дрона.

Кажется, в Беларуси появляется все больше качественного видеопродакшена. 11 августа футбольный «Динамо Минск» выпустил такой о своей победе над питерским «Зенитом». А еще неделю назад классный ролик опубликовал на своем Youtube-канале хоккейный клуб «Неман». Видео практически полностью снято с помощью дрона, пишет kyky.org.

В ролике показаны виды Гродно, а игроки команды говорят короткие и звучные фразы. Посвящено видео участию «Немана» в хоккейной Лиге чемпионов. Кроме него, Беларусь там будет представлена минской «Юностью».


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