Владимир Кара-Мурза о поисках активов Путина: Если этим займутся США - все возможно 14.08.2018, 22:50

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Владимир Кара-Мурза

Новые санкции могут затронуть лично главу Кремля.

Госдепартамент США анонсировал введение новых санкций в отношении России, прийдя к выводу, что Москва несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, пишет «Голос Америки».

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия нарушила международное законодательство, применив нервно-паралитическое вещество. Санкции будут основаны на законе США, который был подписан Джорджем Бушем-старшим в декабре 1991 года.

Первый раунд санкций намечен на 22 августа и предусматривают запрет экспорта товаров секретного назначения в Россию, включая электронику, оборудовании для нефтегазодобычи и информационные технологии.

Если в течение 90 дней российские власти не выполнят ряд требований, в том числе не гарантирует отказ от использования химического и биологического оружия, будет введен второй раунд санкций – гораздо более жесткий, включая снижение уровня дипломатических отношений или их полное прекращение.

Заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза в интервью программе «Настоящее время. Итоги» обратил внимание на то, что среди потенциальных мер на втором этапе – лишение права на посадку в США самолетов любых авиакомпаний, которые контролируется правительством России.

«В списке объявленных мер, как я понимаю, главное – второй пакет, который будет запущен, если не последует никакой реакции [российских властей] на первый. И там, в частности, есть такая мера, как предлагаемый полный запрет на полеты «Аэрофлота» между Россией и Америкой.

В этой связи хочу сказать, что санкции разные бывают. Бывают санкции против Кремля, против режима, а бывают – против России, как страны, и против российских граждан. Мы, представители российской оппозиции, всегда выступали категорически против санкций в отношении страны и граждан, но за персональные, индивидуальные санкции против чиновников и олигархов нынешнего режима.

Абсолютно неправильно и несправедливо, а главное – неэффективно наказывать всю страну, всех граждан, за действия относительно небольшой группы людей. Большинство из этих людей мы знаем по имени. Это люди, которые являются бенефициарами этого режима, которые кормятся от этого режима, которые ответственны за всю ту чудовищную коррупцию и нарушения прав человека, связанных с нынешним режимом», – заявил представитель российского оппозиционного движения.

В качестве примера Кара-Мурза приводит «закон Магнитского», который Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года в Москве, называл самым пророссийским законом из всех, когда-либо принятых за рубежом. В перечень лиц, подпадающих под индивидуальные санкции по «закону Магнитского», входят, в частности, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Этот закон, который ввел персональные и точечные санкции в отношении людей, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. И у Бориса Немцова всегда была такая формула – «страну не трогать, негодяев наказывать». Это формула, с которой я абсолютно согласен, и это формула, которая должна применяться к санкциям.

Я не уверен, что в санкциях, объявленных сейчас, эта формула соблюдается, – говорит Владимир Кара-Мурза. – Мы прекрасно понимаем, что нынешняя российская власть изначально отрицает какую-либо причастность к тому, что произошло в Великобритании [со Скрипалями]. Песков буквально на днях, уже в ответ, кстати, на этот пакет санкций, опять заявил, что «мы никакого отношения не имеем», поэтому я не думаю, что можно всерьез ожидать каких-то практических последствий. Именно поэтому я сразу начал говорить о втором пакете, потому что это всего лишь вопрос времени».

Тем временем законодатели от обеих партий, включая республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса, представили в августе новый санкционный законопроект, который сам Грэм назвал «сокрушительным». Среди предложений – сведение в единую систему всех уже введенных ранее санкций против властей России, включая «закон Магнитского», а также блокировку долларовых расчетов российских банков и запрет операций с новым российским госдолгом. Однако ключевым, по мнению заместителя председателя «Открытой России», является другой пункт.

«Там содержится пункт о том, что в текущем году американская администрация должна подготовить и опубликовать доклад о личном состоянии, личном богатстве, любых зарубежных счетах и офшорных активах Владимира Владимировича Путина.

Предыдущий закон санкционировал публикацию так называемого «кремлевского доклада», который касался не Путина лично, он касался ключевых олигархов. Здесь речь идет о личном состоянии господина Путина.

Это уже много лет такая фигура умолчания на самом деле, потому что довольно часто говорят о коррумпированности, злоупотреблениях и всевозможных нарушениях ближайшего окружения Путина – таких людях, как Сечин, Миллер или Дерипаска. О нем самом говорят реже, – объясняет Кара-Мурза. – Мы прекрасно понимаем, что Путин – далеко не глупый человек, он не будет все эти средства, офшоры и активы держать на собственное имя. Все это рассовано и записано на каких-то доверенных лиц, подобных Ролдугину. Но, если группа журналистов-расследователей из нескольких ключевых изданий мира смогла раскопать и опубликовать подробности про «панамское досье», то – если этим займется правительство Соединенных Штатов со всеми ресурсами и возможностями, которые есть в его распоряжении, – думаю, сделать это реально».

Кроме того, по словам Владимира Кара-Мурзы, саммит в Хельсинки с участием президентов США и России показал, насколько важна для Кремля и Путина тема персональных санкций, поскольку российский лидер упомянул на пресс-конференции персонально Билла Браудера – главу Hermitage Capital и одного из инициаторов «закона Магнитского», отмены которого в США пытаются добиться российские власти.