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Советнику Трампа напомнили о его белорусских корнях

  • 15.08.2018, 13:51
Стивен Миллер

Предки политика жили в деревне Антополь.

Дэвид С. Глоссер, дядя советника Дональда Трампа Стивена Миллера – проводника нынешней жесткой иммиграционной политики США, напомнил племяннику об истории их семьи.

А она, как выясняется, тоже имеет зарубежные корни – белорусские.

В своей колонке для журнала Politico Дэвид С. Глоссер рассказывает о том, что их предок Вольф-Лейб Глоссер жил когда-то в деревне Антополь – штетле, в котором в основном обитали евреи, зарабатывавшие сельским хозяйством.

Далее, спасаясь от погромов и других бед, в начале 20 века он покинул Антополь, где семья до этого провела несколько столетий, и отправился попытать счастья в Америку.

Как сообщается, иммигрант прибыл на остров Эллис 7 января 1903 года. Он имел при себе 8 долларов, а также нулевое знание английского, хотя владел русским, польским и идишем.

Скоро за Вольф-Лейбом последовал его старший сын Натан. Торгуя на улицах и занимаясь тяжелым трудом, они высылали домой деньги, которыми в результате был оплачен переезд в США всей остальной семьи.

Глоссеры обосновались в штате Пенсильвания, где быстро прошли путь от торговли из фургона, который тащила лошадь, до создания галантерейного магазина, а затем – сети супермаркетов и дискаунтеров, акции которой стали котироваться на бирже.

Как уточняет Дэвид С. Глоссер в своей колонке, его родная сестра Мириам – мама Стивена Миллера.

Страшно подумать, что сталось бы с Глоссерами, проводись тогда в Америке политика, поддерживаемая Стивеном сейчас, резюмирует автор. Оставшись в Антополе, семья погибла бы от рук нацистов, как это произошло с другими евреями деревни, полагает он.


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