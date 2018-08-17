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В Украине создали новую тактическую баллистическую ракету

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  • 17.08.2018, 14:03
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Фото: Yuriy Biryukov

Ожидаемая дальность поражения — 300 километров.

Обновленный вариант украинского оперативно-тактического комплекса покажут в Киеве на параде 24 августа, сообщает Defence blog. ОТРК разработан ОКБ «Южное» совместно с Павлоградским химическим заводом в партнерстве с другими украинскими компаниями.

Мобильный ракетный комплекс предназначен для уничтожения техники противника, командных пунктов, узлов связи, самолетов на аэродромах, систем ПВО и других важных объектов.

Ожидаемая дальность поражения — 300 км. Ракета может снаряжаться различными боевыми частями: термобарической, осколочно-фугасной, для разрушения бункеров. Вероятнее всего, речь идет об ОТРК «Сапсан».

Фото: Yuriy Biryukov
Фото: Yuriy Biryukov
Фото: Yuriy Biryukov
Фото: Yuriy Biryukov

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