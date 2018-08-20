Названа самая зеленая столица ЕС 3 20.08.2018, 20:50

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Больше 61% cтолицы Словении занято парками, садами и скверами.

Немецкий исследователь-урбанист Филипп Гартнер проанализировал спутниковые снимки европейских столиц и выяснил, что столица Словении Любляна — самая зеленая в ЕС. Больше 61% ее территории занято парками, садами, скверами и другими зелеными зонами, пишет «Европульс».

В общеевропейском «зачете» Любляна заняла третье место. Ее обогнали Сараево, столица Боснии и Герцеговины, и Вадуц, столица Лихтенштейна — в обоих городах зелень занимает больше 67% территории.

Всего Гартнер ранжировал 43 европейских города. Наименее зеленой оказалась столица Греции Афины: всего 9% территории там занимают сады и парки. Москва заняла 37-ю позицию, здесь на зелень приходится больше 14% территории.

В отдельную категорию исследователь выделил столицы на побережье. Самая зеленая «морская» столица в Европе — Монако (где 43% занято зеленью), а на другом конце шкалы — Валетта (только 10% занимает зелень).